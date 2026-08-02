Poetry Slam, finale regionale sul lago 

Si terrà giovedì, dalle 18.30, sul palco all’aperto dell’hotel Sa Valasa a Gavoi, la dodicesima edizione della finale regionale del Poetry Slam, organizzata dal coordinamento Poetry Slam Sardegna e dalla Lips (Lega italiana poetry slam). La gara fatta di performance e parole vedrà sfidarsi sul palco alcune delle migliori voci e penne qualificatesi nei 26 Poetry Slam, le sfide di poesia contemporanea con libertà di tema e forma, disputate in tutta l’Isola durante la stagione 2025/2026.

In gara ci saranno artisti riconosciuti e nuovi poeti affacciatisi di recente alla vivace scena sarda che porteranno performance in diverse lingue e con grande varietà di stile. I finalisti sono Elena Malfi, Enzo Liborio Vacca, Frantziscu Cambiganu, Hjarta, Isa Gramai, Letizia Mulas, Luca Sedda, Maria Daniela Carta, Moreno Murgia, Roberto Demontis, Roberto Nieddu, Sandra Paddeu, Steve Kieninger, Tyfya. I poeti proveranno a conquistare il Bronzetto d’oro, il titolo di campione regionale sardo che avrà l’onore di rappresentare l’Isola alle finali italiane di Trento il 25 e 26 settembre ed eventualmente per quelle europee e mondiali.La competizione verrà condotta da Valentina Loche, con l’apporto di Giovanni Salis e Alberto Ferreri. Ospite speciale “Su Cuncordu gavoesu”.

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