Poeti di tutta Europa in gara per la pace 

L'arte della poesia, il suo potere espressivo e di connessione tra le culture è al centro del concorso “Poesie per la Pace”. In un mondo in cui la necessità di dialogo e comprensione tra culture diverse è sempre più impellente, le barriere si possono abbattere anche con la forza della parola. Il GAL Leader Pohjois-Satakunta chiede supporto ai GAL di tutta Europa per unire le comunità attraverso la scrittura creativa. E il GAL Ogliastra ha raccolto l’invito del GAL finlandese contribuendo a creare ponti tra le aree rurali più remote.

“Poesie per la Pace” invita poeti amatoriali e professionisti di tutta Europa a condividere le loro opere, che saranno al centro di una mostra itinerante dedicata alla promozione della pace e dell'armonia interculturale. Le poesie possono essere redatte in italiano, sardo e altre lingue europee, riflettendo la diversità e la ricchezza culturale del nostro continente.

Dal 12 giugno al 28 luglio 2024, la cornice storica di Rahkolan kartano, Ikaalinen, diventerà teatro di una mostra senza precedenti, dove poeti di ogni angolo d'Europa sono invitati a esprimere la loro visione della pace. Le poesie, che possono variare dalla forma libera a versi più strutturati, saranno esposte per sottolineare l'importanza della coesione e della comprensione reciproca in un periodo di crescenti tensioni globali.

Le opere presentate rifletteranno la diversità delle esperienze e delle prospettive personali, con un'attenzione particolare alla promozione della pace e della solidarietà. Non sono richieste competenze poetiche professionali; ciò che conta è l'autenticità e la sincerità del messaggio. Ogni contributo sarà arricchito da una breve didascalia che ne illustri il contesto e l'ispirazione, rendendo ogni opera un tassello unico di un mosaico multiculturale.

Il progetto accoglie opere scritte in ogni lingua europea, sottolineando l'importanza dell'inclusività. Il materiale può essere inviato elettronicamente entro il 30 maggio 2024 all'indirizzo krista.antila@kankaanpaa.fi.

L'arte della poesia diventa un mezzo per superare le barriere, educare e ispirare, promuovendo un dialogo aperto tra diverse realtà culturali.

RIPRODUZIONE RISERVATA