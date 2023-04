Poeti, canti e teatro per celebrare Sa die de sa Sardigna 

Lo scorso anno il silenzio dell’amministrazione per Sa die de Sa Sardigna – che si celebra domani – ha fatto storcere il naso a tanti quartuccesi, che avrebbero voluto ricordare la cacciata dei piemontesi dall’Isola. Una polemica che non si ripeterà.

Quest’anno a far sì che la giornata di celebrazioni non cadesse nel dimenticatoio ci ha pensato l’assessorato alla cultura in collaborazione con l’associazione Impari po Imparai e il teatro Olata: dalle 18.30 a DomusArT, infatti, si canterà e racconterà la Sardegna.

«Proporremo poesie, musica e pièce teatrali sulla nostra splendida Isola. Sarà un inno alla Sardegna, alla sua forza, al coraggio, al suo territorio. E ci sarà anche una piccola sorpresa che non voglio ancora svelare», spiega Alessandra Porru, presidente dell’associazione.

Sul palco si alterneranno i poeti Mirella De Cortes, Carlo Sorgia, Fernando Pinna, Michele Podda, Franco Pilloni, Pietro Cruccas e Alessandra Porru. Anna Brotzu, Flaviana Mannai, Luisanna Napoli, invece, proporranno delle splendide letture.

Giorgio Pinna invece reciterà "Su Connottu" e Dino Pinna riproporrà celebri canti rivisitati, accompagnato dalle launeddas di Augusto Marini e Kekko Masala all'organetto.