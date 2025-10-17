VaiOnline
Gonnesa.
18 ottobre 2025 alle 00:32

Poetessa Laura Ghiani premiata a Roma 

Nuovo riconoscimento per Laura Ghiani, poetessa gonnesina. Nei giorni scorsi è stata premiata per la sua poesia “L’albero della vita” nell’ambito del premio “Sperare per la Pace”, nella sala conferenze della Camera dei Deputati a Roma. Negli anni scorsi, tra i tanti premi e attestati ricevuti, Laura Ghiani è stata premiata anche in ambito comunitario, sia a Strasburgo che Bruxelles, per i suoi componimenti poetici e i suoi racconti. Di recente anche il Comune di Gonnesa ha voluto celebrare la poetessa con un riconoscimento conferito nella sala del Consiglio . (a. pa.)

