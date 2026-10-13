“Poetas improvvisadores”, tre serate sulle tradizioni locali 

Valorizzare le tradizioni locali e farlo nel modo più autentico. È questo il filo conduttore che nelle prossime settimane farà da sfondo agli eventi messi in campo dall’associazione “Poetas improvvisadores”, riconosciuta dalla Regione meritevole di attenzione tanto da finanziare il progetto che coinvolgerà Ghilarza sino a novembre.

Un percorso che vedrà collaborare diversi soggetti: Comune, Pro Loco, Fondazione per Antonio Gramsci, due gruppi folk (Su Carruzu e Onnigaza) e Comitato di Trempu. Si inizia domenica 25 all’auditorium comunale quando si renderà omaggio ad Antonio Gramsci. «Dalle lettere inviate alla madre sappiamo che era un grande appassionato di poesia improvvisata e dunque ci è sembrato opportuno rendergli omaggio e approfondire questo aspetto», spiega il presidente dell’associazione, Celestino Mureddu. Per l’occasione interverranno dei relatori, sarà proposta una gara di poesia improvvisata e si esibiranno anche i tenores.

Il 7 novembre sarà riproposta “Sa serenada a s’antiga”. «Nella prima serata ci saranno due suonatori che proporranno i balli tradizionali di Ghilarza, di notte invece con partenza da piazza di chiesa sarà proposta la serenata. Anche per quest’anno pensiamo di coinvolgere i ragazzi delle Medie con un laboratorio che anticipi l’evento», prosegue Mureddu. La terza serata, il 21 novembre, vedrà ricordare un poeta improvvisatore originario di Ghilarza: Salvatore Manca.

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