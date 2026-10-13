SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ghilarza.
14 ottobre 2026 alle 00:06

“Poetas improvvisadores”, tre serate sulle tradizioni locali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Valorizzare le tradizioni locali e farlo nel modo più autentico. È questo il filo conduttore che nelle prossime settimane farà da sfondo agli eventi messi in campo dall’associazione “Poetas improvvisadores”, riconosciuta dalla Regione meritevole di attenzione tanto da finanziare il progetto che coinvolgerà Ghilarza sino a novembre.

Un percorso che vedrà collaborare diversi soggetti: Comune, Pro Loco, Fondazione per Antonio Gramsci, due gruppi folk (Su Carruzu e Onnigaza) e Comitato di Trempu. Si inizia domenica 25 all’auditorium comunale quando si renderà omaggio ad Antonio Gramsci. «Dalle lettere inviate alla madre sappiamo che era un grande appassionato di poesia improvvisata e dunque ci è sembrato opportuno rendergli omaggio e approfondire questo aspetto», spiega il presidente dell’associazione, Celestino Mureddu. Per l’occasione interverranno dei relatori, sarà proposta una gara di poesia improvvisata e si esibiranno anche i tenores.

Il 7 novembre sarà riproposta “Sa serenada a s’antiga”. «Nella prima serata ci saranno due suonatori che proporranno i balli tradizionali di Ghilarza, di notte invece con partenza da piazza di chiesa sarà proposta la serenata. Anche per quest’anno pensiamo di coinvolgere i ragazzi delle Medie con un laboratorio che anticipi l’evento», prosegue Mureddu. La terza serata, il 21 novembre, vedrà ricordare un poeta improvvisatore originario di Ghilarza: Salvatore Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 