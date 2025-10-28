Poeta cieco senza segreti, attestato alla maestra 

Il sindaco di Macomer Riccardo Uda ha consegnato lunedì sera un attestato di merito del Comune e della cittadinanza a una maestra in pensione, Caterina Bittichesu, per riconoscerne l'impegno straordinario in campo culturale.

L’insegnante, 87 anni, attenta ricercatrice e studiosa del patrimonio archeologico, storico e culturale della Sardegna e di Macomer, ha realizzato il libro “Melchiorre Murenu, l'aedo cieco di Macomer”, che è stato presentato davanti ad una folla che ha riempito la grande sala consiliare all'inverosimile, in un appuntamento organizzato dall'associazione Solene.

Dopo la presentazione si è sviluppato un intenso e interessante dibattito sulla Sardegna e Macomer tra la fine del settecento e i primi decenni dell'ottocento, nel periodo che ha segnato la vicenda umana del celebre poeta macomerese.

Il dibattito, oltre che dall’intervento dell’autrice del libro, è stato arricchito dalla partecipazione dell'archeologa Isabella Paschina e del docente di materie letterarie, Sandro Dessì. Per la circostanza è stato realizzato un cortometraggio, con la regia di Marco Benevole, con immagini storiche e suoni della tradizione. Alla fine la premiazione a Caterina Bittichesu.

