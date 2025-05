Poesia, premio per Laura Ghiani 

La poetessa Laura Ghiani, di Gonnesa, è stata premiata a Bruxelles, al Parlamento europeo, nell’ambito del Premio speciale voci poetiche 2025 per l’Europa. Con altri poeti italiani, Ghiani ha ricevuto la medaglia per due antologie, una di poesie e una dedicata alle città di provenienza dei poeti: «È stata – dice – una bellissima esperienza. Molto emozionante ricevere il premio in un luogo simbolo delle istituzioni europee».

Per Laura Ghiani non è l’unico riconoscimento a livello europeo: già nel novembre 2023 era stata premiata al parlamento di Strasburgo, nella sala delle bandiere, per la poesia “Il mio bosco”, dedicata alla piaga degli incendi in Sardegna, partendo da un episodio che la toccò da vicino. (a. pa.)

