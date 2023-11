Poesia, premiata Laura Ghiani  

Un nuovo riconoscimento per Laura Ghiani, poetessa gonnesina che nei giorni scorsi, con altri 14 poeti italiani è stata premiata al Parlamento europeo di Strasburgo nell’ambito del premio speciale Poesia per l’Europa. Nella sua lunga passione per la poesia Laura Ghiani ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ricevendo diversi premi ed attestati. L’ultimo qualche giorno fa a Strasburgo, nella sala delle bandiere del Parlamento europeo. La poetessa gonnesina ha letto la sua composizione “Il mio bosco” che racconta di un incendio che l’ha interessata da vicino, sviluppandosi nei pressi della sua vigna, a poca distanza dalla pineta. «È sempre una grande emozione ricevere questi premi - dice - un’emozione ancora più grande in un luogo istituzionale come il Parlamento europeo». (a. pa.)

