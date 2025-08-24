VaiOnline
La rassegna.
25 agosto 2025

Poesia, incontri e impegno civile a Seneghe 

Torna un appuntamento molto amato, Cabudanne de sos poetas, il festival di poesia più importante della Sardegna, a Seneghe, crocevia culturale internazionale tra poesia, parola, arte, impegno e comunità.

Il tema

Da venerdì 29 agosto al 7 settembre, la rassegna propone un ricco programma di incontri, dalla mattina alla sera, con oltre 70 ospiti e più di 50 appuntamenti, con letture, dibattiti, laboratori, concerti, proiezioni, mostre, intrecciando le voci della poesia a quelle della narrativa, della saggistica, del teatro, del cinema, della musica e dell’impegno civile.

Il tema di questa edizione è “Trasformazioni”, un invito a riflettere sul presente, sulle mutazioni del nostro tempo, individuali e collettive, sull’urgenza oggi più che mai di “restare umani”.

«In questo viaggio il nostro obiettivo è quello di scoprirci come parte di un tessuto sociale più ampio, ricco di storie, sogni e mutamenti. Ogni trasformazione è un verso di un poema che celebra la resistenza, la crescita e la bellezza della diversità umana», spiega il direttivo di Perda Sonadora, l’associazione che organizza da 21 anni il festival.

I protagonisti

Tantissimi gli ospiti. Tra gli incontri più rappresentativi, la tavola rotonda del 5 settembre “Trasformazioni. La ricerca artistica e culturale genera innovazione sociale?” Un dialogo aperto tra istituzioni, artisti e imprese. Il 6 settembre Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, fa ritorno a Seneghe per accompagnarci in un viaggio emozionante con il suo libro “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite dalla Palestina” (Rizzoli, 2025).

Oltre alla poetessa palestinese Asmaa Azaizeh e al poeta catalano Eric Cassases, arriva il 3 settembre anche Dmitrij Strocev, poeta, interprete e saggista di spicco della Bielorussia, nel suo libro “Terra Sorella” (Valigie Rosse, 2021), porta la sua testimonianza in poesia sulla guerra di confine, il rapporto tra le culture slave.

Ancora: il cinema, con la proiezione di due documentari: il 29 agosto “La duna” di Emerson Culurgioni e Stefanie Schroeder, produzione Rosenpictures, 2024, basato sulla leggenda di un ex-primo ministro ossessionato dal potere che rubò una duna di sabbia sulla costa meridionale della Sardegna; il 30 agosto il documentario “The Art of Disobedience”, di Geco, 2025. Un viaggio inedito nel mondo del graffiti writing attraverso lo sguardo di Geco, uno dei writer più noti e prolifici d’Europa.

Non mancherà come sempre la musica dal vivo al Campo della Quercia: il 5 settembre il live imperdibile di Luca Persico, ‘O Zulù, cantante dei 99 Posse, ospite al Cabudanne insieme all’eclettica Caterina Bianco nello spettacolo live di musica e parole, “Vio-lenti”.

