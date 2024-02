Poesia in lingua sarda, torna il premio Santu Antinu 

La Pro Loco e l'associazione Sant’Antinu hanno bandito la quinta edizione del premio di poesia in lingua sarda Santu Antinu. Si articola in due sezioni: poesia e analisi del testo, riservato alle scuole. Alla prima sezione possono essere presentati componimenti inediti e mai premiati, redatti in qualsiasi variante della lingua sarda. Ciascun autore può partecipare con una sola poesia (di non più di 44 versi). La commissione tecnica valuterà le poesie e selezionerà una rosa di 10 finaliste, che saranno trasmesse In forma anonima a una giuria popolare. Le opere devono essere spedite entro il 20 aprile, la premiazione si terrà il 19 luglio in occasione dei festeggiamenti di San Costantino. ( s.c. )

