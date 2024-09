Poesia: Erbafoglio, una notte a Siliqua 

Appuntamento domani a Siliqua, alle 20 in piazza Martiri, alla libreria La Giraffa per la presentazione della blasonata rivista di poesia Erbafoglio. Faranno da padrone le letture di Alessio Liberati, Antonello Zanda, Arnaldo Pontis, Annachiara Atzei, Leo Luceri e Alberto Lecca. Ma ci sarà spazio anche per la mostra della Collezione Erbafoglio: tutti i numeri realizzati, i Quaderni di Erbafoglio, le opere dello spazio Tabula Rasa e i filmati a cura dell’associazione L’Ambulante.

Sono 24 i poeti hanno contribuito alla costruzione del numero 28 intitolato Homeless. All’interno rubrica “Evento collaterale” ospita due contributi di Carmine Mangone e Fabrizio Raccis. Edoardo Mantega, Maria Teresa Rovitto e Stefania Marongiu, grazie alla collaborazione di Mauro Tetti, hanno scritto tre racconti per lo spazio “Evento in prosa”.

