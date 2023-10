Poesia e musica nella sala consiliare 

Poesie e musica al centro dell’iniziativa che sarà ospitata domani - dalle 16 - nella sala consiliare del Municipio di Selargius, in via Istria. Un incontro letterario organizzato dal gruppo culturale Alessandra Sorcinelli e dal gruppo Incontri di-versi, e con il patrocinio del Comune. Saranno presentati i due volumi dell’antologia poetica, con tanto di letture accompagnate da un’esposizione artistica, e da momenti musicali curati da Nanny Trincas. In rappresentanza dell’amministrazione ci sarà la vicesindaca Gabriella Mameli.

