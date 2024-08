Poesia e magia al chiaro di luna 

La luce di vecchi lanterne a petrolio ha illuminato il tragitto di insonni asseminesi che qualche notte fa hanno partecipato alla passeggiata notturna organizzata dalle associazioni “I Fenicotteri” e “Su Frori ‘e Su Zippiri”, con la collaborazione dell’operatrice culturale Susanna Pretta di About Assemini e patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune. Non hanno scoraggiato i partecipanti né la pioggerellina sottile né il buio delle strade, con la superluna oscurata dalle nuvole. Appuntamento in piazza Don Bosco, da dove decine di persone hanno raggiunto la casa che fu del conte Ceconi: sotto l’arco del portale, Pretta racconta l’uomo, il periodo storico e l’Assemini che fu. Dippold l’ottico fa capolino dall’Antologia di Spoon River: ascoltando gli attori Piero Firinu e Cenza Deidda ci si sente come nella canzone di De André, clienti speciali che trovano cieli da fotografare e non sanno che farne di occhi normali. Angela Sorrentino legge “A livella”, ma solo la prima parte: per l’ultima bisogna aspettare la fine della notte. Emanuela Mattana silenziosamente indica la tappa successiva e sulla strada Tonino Pietosi, geometra di mestiere, spiega caratteristiche e modalità di costruzione degli archi in pietra o mattoni; la luce delle lampade appese sulla sommità di lunghissime canne di palude illumina i portali.

All’ingresso della chiese di San Cristoforo, al cospetto del simulacro del santo, Giovanni Marras, Francesca Caria, Ignazio Nioi, Anna Pibiri, Maria Vittoria Porcu e Rita Onnis cantano l’amore clandestino degli amanti Paolo e Francesca: leggono il V canto dell’Inferno come Dante lo scrisse e poi in sardo, con le parole appassionate del sacerdote Paolo Monni di Dorgali.

L’amore sublime, la bellezza e il desiderio celebrati nel Cantico dei Cantici vengono recitati da Maria Luisa Nieddu, Maria Cossu, Piero Firinu, Cenza Deidda, Giovanni Marras, Silvana Meloni, Ignazio Nioi e il piazzale della chiesa di San Giovanni si trasforma in un palcoscenico perfetto.

Nell’ultima tappa la luna spunta sopra il campanile della chiesa di San Pietro e accoglie il lamento di Pedru, rimasto solo e senza amore: è Ignazio Nioi a recitare il testo, ispirato a “L’incendio nell’oliveto” di Grazia Deledda.

Tanta magia, l’altra notte, ad Assemini, dove grazie a idee, progetti, poesia e teatro ci si è trovati immersi in un mondo diverso e sospeso.

