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Assemini.
07 aprile 2026 alle 00:36

Poesia e impegno, omaggio a Laura Ficco  

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Il sindaco di Assemini Mario Puddu ha recentemente reso omaggio a Laura Ficco, celebrandola come cittadina modello per una carriera che fonde eccellenza artistica e impegno civile. Poetessa, scrittrice e pittrice, la Ficco lega la solennità dei riconoscimenti internazionali - come la laurea honoris causa negli Usa e i premi della Writers Capital Foundation per la pace - alla concretezza del territorio sardo.Pioniera della “Poesipittura”, l’artista ha introdotto un linguaggio ibrido dove il verso si fonde al segno grafico sulla tela, puntando a un’essenzialità comunicativa capace di stimolare la profondità dell’anima. Recentemente trionfatrice al Premio “Sergio Camellini” presso l’Accademia Militare di Modena, non vive il successo come un traguardo formale, ma come una missione umana. Il suo cuore batte per le tematiche umanitarie: dalla tutela dei minori alla lotta contro il femminicidio. Definendo la parola uno strumento di “cura”, si schiera al fianco delle donne che definisce “Arabe fenici”, capaci di rinascere dalle proprie ceneri. Nonostante il prestigio globale, resta ancorata ad Assemini, rivolgendo un appello alle istituzioni per rilanciare la cultura locale attraverso le scuole. Tra le nuove sperimentazioni su seta e il sogno del cinema, Laura Ficco si conferma una voce autorevole, capace di trasformare l’arte in un atto di denuncia e speranza. ( sa.sa. )

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