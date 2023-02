Poesia e azione  Park Chan-Wook, il sudcoreano che ha sedotto anche Cannes   

L’ultima fatica del padre di “Old Boy”, uno dei cult che più di tutti ha contribuito ad elevare il cinema coreano in termini di notorietà anche per il pubblico occidentale, è finalmente disponibile nelle sale. Con “Decision to Leave” il maestro Park Chan-Wook impacchetta un thriller dalle vibes sentimentali che potremmo definire la summa delle sue competenze tecniche e insieme di quel linguaggio che, fin dai suoi esordi, miscela così efficacemente dramma, poeticità e azione.

Il detective Hae-Jun (Park Hae-il) è chiamato ad investigare su un presunto omicidio: un uomo viene ritrovato morto sotto un’altura, forse un’incidente durante una scalata o peggio un’azione premeditata. Le indagini conducono alla moglie della vittima, Seo-Rae (Tang-Wei); porta con se i segni di evidenti colluttazioni e, appresa la notizia del marito defunto, non sembra emotivamente coinvolta. Si direbbe già l’indiziata perfetta, ma mentre le ricerche proseguono si insinua tra loro il desiderio di conoscersi più a fondo, tanto da mettere a serio repentaglio la risoluzione del caso.

Tra il dipanarsi delle vicende e gli immancabili colpi di scena il regista riesce a condurre lo spettatore verso una chiara comprensione dei fatti senza mancare di svariati tocchi di classe che stupiscono per le scelte adottate. Così i due protagonisti eccellono per intensità e spontaneità nel lasciar scorgere i subbugli dei propri stati d’animo. Un film che, in fondo, potremmo anche chiederci se sia all’altezza delle vecchie glorie, ma che di sicuro evidenzia nell’autore il picco della sua maturità espressiva. E ciò, aldilà dei gusti, non può che essere tenuto in conto. (g. s.)