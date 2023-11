Poesia, arte e flash mob per dire basta alla violenza sulle donne 

Associazioni, scuole e istituzioni mobilitate, nel Medio Campidano, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A Villacidro oggi alle 11,30 sarà inaugurata una panchina rossa e si realizzerà un murale nel parco comunale n. 1; alle 18 nel teatro di via Asproni mostra di ritratti femminili e presentazione del libro “La rinnegata”, di Valeria Usala. (m. m.)

Oggi, dalle 17, al teatro comunale di Serrenti , musica e lettura di poesie. (f. c.)

A Sanluri da domani concorso e borsa di studio per gli alunni del Vignarelli (poesie, brani musicali, disegni o altro). Domani il Palazzo comunale s’illuminerà di rosso e alle 17 nella sede del Rotary sarà inaugurata una mostra fotografica.Ad Arbus sono state colorate di rosso le piazze e si raccolgono prodotti per l’igiene, casalinghi e detersivi da donare ai centri antiviolenza. Oggi, alle 9,15 da piazza Mercato marcia col filo rosso: si canterà e si leggeranno poesie; alle 15 flash mob in piazza Mercato e a seguire convegno con avvocati, psicologi e criminologi. Domani, alle 17, nella sala consiliare, proiezione del film “Il diritto di contare”. A Sardara , domani alle 10,30 manifestazione in piazza Gramsci. (s. r.)

A San Gavino , dove il palazzo comunale è illuminato di rosso, domani e dopo negli spazi del Civis e di casa Mereu percorso itinerante di arte espressiva, figurativa, danza e teatro; domenica alle 16,15 in piazza Marconi manifestazione e performance artistica. (g. pit.)

Domattina nei giardini pubblici di Guspini saranno esposti 150 tappeti, realizzati dagli studenti del “Fermi-Da Vinci”; panchina rossa nel cortile delle scuole professionali di via Banfi. A Pabillonis flash mob domani alle 11 in piazza San Giovanni. (g. g. s.)

