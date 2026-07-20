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Automobilismo.
21 luglio 2026 alle 00:12

Podio di classe per Magliona 

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Trasferta friulana fruttuosa per Omar Magliona alla 55ª Verzegnis-Sella Chianzutan, round del Campionato Italiano Velocità Montagna. Il sassarese, tornato alle cronoscalate gli erano valse ben 9 titoli tricolori, ha trovato il feeling giusto con la Nova Proto Aprilia Np03 del Team Dalmazia e ha firmato risultati molto positivi: ha completato la gara (vinta da Franco Caruso) con un aggregato di 5’54”39 che gli è valso il 6º posto assoluto e il 5º nel Civm, così come nel gruppo E2Ss, mentre nella classe 1150 ha chiuso 2º dopo essere arrivato 3º in gara1 e aver centrato la vittoria di classe in gara2 sul bagnato.

«Continua lo sviluppo di questo prototipo con propulsore di derivazione motociclistica. Dopo le prove di sabato, avevamo una Np03 ben assettata e bilanciata e abbiamo dato il massimo, come faremo anche il prossimo weekend a Sarnano», ha commentato Magliona. ( v.ch. )

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