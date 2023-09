Podi grandi firme a Porto Torres 

Due ordini d’arrivo da sogno per la prima giornata del 4° Meeting Isola dell’Asinara di nuoto in acque libere. Tinto d’azzurro quello maschile, profumato di grandi competizioni quello femminile, al termine dei 3 km di gara sui quali agonisti e master si sono cimentati ieri davanti allo Scoglio Lungo. A vincere è stato Pasquale Sanzullo, che ha battuto allo sprint Davide Marchello e Mario Sanzullo. Tra le donne, la campionessa del mondo 2017 nella 5 km a squadre, Oceane Cassignol, ha staccato l’iridata in carica di 5 e 190, Leonie Beck.

Oggi la “due giorni” organizzata dall’Acquatic Team Freedom si conclude con il Miglio Sprint: 1850 metri, ritrovo alle 9 sempre nella spiaggia Scoglio Lungo, partenza alle 10, premiazioni alle 12. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo agonisti

Maschile : 1. Pasquale Sanzullo (Italia) in 34’28”, 2. Davide Marchello (id.) a 1”, 3. Mario Sanzullo ( id. ) a 2”, 4. Andrea Manzi (Ita) a 2”, 5. Federico Burdisso (id.) a 15”, 6. Ivan Giovannoni (id.) a 16”, 7. Andrea Conforto (Cad, id. ) a 21”, 8. Tommaso Goglia (Jun, N. Milanesi) a 24”, 9. Giovanni Marongiu (Jun, Sport Full Time) a 32”; 11. Emanuele Pazzola (id.) a 2’22”; 13. Mirko Rivano (Rag, Antares) a 3’11”. Femminile : 1. Oceane Cassignol (Fra) 34’44”, 2. Leonie A. Beck (Ger) a 10”, 3. Ana M. J. Soares da Cunha (Bra) a 10”. 4. Amber C. Keegan (Gbr) a 17”, 5. Giulia Ramatelli (Italia) a 50”, 6. Sofie Callo (id.) a 50”; 9. Valeria Zucca (Cad, All Together) a 10’41”, 10. Giada Depalmas (Rag, Sport Full Time) a 11’46”.

Ordini d’arrivo Master

Maschile : 1. Riccardo Toselli (M50, Atlentide) 45’00”, 2. Giuseppe Scanu (M50, Swim Sassari) st, 3. Luca Morreale (M50, id.) a 3”, 4. Simone Lecis (M25, Atlantide) a 5”.

Femminile : 1. Silvia Maggi (M45, N. Genovesi) 45’42”, 2. Sophie Vannucchi (M50, Swim Sassari) a 5’46”, 3. Isabella Palmas (M45, Atlentide) a 6’.

