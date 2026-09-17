SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Nicolò Gerrei.
18 settembre 2026 alle 00:22

Podéra, gli allevatori fanno rete per valorizzare il latte crudo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal Gerrei parte una rete regionale per valorizzare il latte crudo, il pascolo e il lavoro dei piccoli caseifici agricoli. È Podéra-Resistenza Casearia Sarda, l’associazione presentata a San Nicolò Gerrei e nata dall’incontro di sei casari provenienti da territori diversi dell’Isola. «L’obiettivo è valorizzare il latte crudo, le razze autoctone e il pascolo», spiega Elisa Artitzu, titolare di Malamida. «Vogliamo unire le forze e far capire cosa c’è dietro un formaggio prodotto in questo modo». Una “resistenza” che non significa restare immobili: l’idea è continuare a fare formaggio unendo tradizione e innovazione, rafforzando una filiera che parte dagli animali e dall’alimentazione e arriva alla trasformazione diretta in azienda. Podéra punta anche sulla formazione, sulla ricerca e sulla trasmissione delle competenze tra generazioni. Tra i temi ci sono le tecniche di caseificazione naturale, compresi sieroinnesto e lattoinnesto, e il rapporto tra produttori e mondo scientifico, con collaborazioni da sviluppare con università, enti e altre realtà anche fuori dall’Isola. L’obiettivo, spiega Artitzu, è creare nel tempo «un circuito di casari che lavorano il latte crudo». San Nicolò Gerrei è sede dell’associazione. «Ringrazio la presidente e l’associazione per aver attivato una nuova realtà con sede nel nostro paese», dice il sindaco Stefano Soro. «Un’associazione che ha un risalto regionale». La sfida è trasformare la rete in uno strumento capace di dare continuità a produzioni, saperi e aziende legate ai territori rurali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’assessora Manca: «Fatta la nostra parte. Tagli di rotte? La causa è il caro carburante»

Lo stop alla tassa d’imbarco è rimandato alla primavera

L’azzeramento è finanziato ma serve l’ok del Governo FdI: «Regione in ritardo, destagionalizzazione fallita» 
Roberto Murgia
Job Fair

Caccia al lavoro, la carica dei 650

A Cagliari le richieste delle imprese: «Servono 1.700 profili professionali» 
Massimiliano Rais
1929-2026

«Il suo impegno un dono per gli altri»

Nell’omelia il ricordo di Soddu. Telefonata di cordoglio di Mattarella ai figli 
Emanuele Floris
La governatrice: «Risorse non dovute». Sindacati e primo cittadino in allarme: «Si faccia subito chiarezza»

L’impresa vuole più soldi, Todde: «No ai ricatti» Nuovo ospedale a rischio

San Gavino, opera completa all’80 per cento Ma ora Fincantieri Finso chiede altri 14 milioni 
Gigi Pittau
L’intervista

«L’Einstein telescope piace alla Svizzera» Ma l’eolico è bocciato

Nell’Isola l’ambasciatore Roberto Balzaretti: «Per noi la Sardegna è una grande opportunità» 
Alessandra Carta
La battaglia

Addio al bollo, aspro scontro Meloni-Renzi

La premier: misura strutturale Il leader di IV: mia vecchia idea 
Roma

Precipita per prendere il giocattolo

Cade dal balcone: gravissimo un bimbo di 5 anni. Era solo, la finestra aperta 