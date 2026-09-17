Podéra, gli allevatori fanno rete per valorizzare il latte crudo 

Dal Gerrei parte una rete regionale per valorizzare il latte crudo, il pascolo e il lavoro dei piccoli caseifici agricoli. È Podéra-Resistenza Casearia Sarda, l’associazione presentata a San Nicolò Gerrei e nata dall’incontro di sei casari provenienti da territori diversi dell’Isola. «L’obiettivo è valorizzare il latte crudo, le razze autoctone e il pascolo», spiega Elisa Artitzu, titolare di Malamida. «Vogliamo unire le forze e far capire cosa c’è dietro un formaggio prodotto in questo modo». Una “resistenza” che non significa restare immobili: l’idea è continuare a fare formaggio unendo tradizione e innovazione, rafforzando una filiera che parte dagli animali e dall’alimentazione e arriva alla trasformazione diretta in azienda. Podéra punta anche sulla formazione, sulla ricerca e sulla trasmissione delle competenze tra generazioni. Tra i temi ci sono le tecniche di caseificazione naturale, compresi sieroinnesto e lattoinnesto, e il rapporto tra produttori e mondo scientifico, con collaborazioni da sviluppare con università, enti e altre realtà anche fuori dall’Isola. L’obiettivo, spiega Artitzu, è creare nel tempo «un circuito di casari che lavorano il latte crudo». San Nicolò Gerrei è sede dell’associazione. «Ringrazio la presidente e l’associazione per aver attivato una nuova realtà con sede nel nostro paese», dice il sindaco Stefano Soro. «Un’associazione che ha un risalto regionale». La sfida è trasformare la rete in uno strumento capace di dare continuità a produzioni, saperi e aziende legate ai territori rurali.

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