Podemos ha il suo candidato: è Gianni Cherchi

C’è fermento in città in vista delle elezioni amministrative. Iniziano le danze di partiti e liste civiche, un lavoro che per il momento rimane sotto traccia, visto che nessuno finora ha ufficializzato schieramenti e nomi dei candidati. L’eccezione è il gruppo Podemos, il primo a rompere il ghiaccio. Il partito politico di sinistra, infatti, ad Alghero punta sul suo leader Gianni Cherchi. La compagine che fa parte del Campo largo, ha già messo sul tavolo degli alleati il nome dell’ex assessore alle Opere Pubbliche durante la giunta Bruno, già presidente del Consiglio comunale quando era sindaco Tonino Baldino. Cherchi, 67 anni, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per circa 20, ininterrottamente dal 1994 al 2011. Una candidatura autorevole, dunque, che dovrà essere valutata dalle altre forze politiche che compongono il Campo largo algherese: Pd, 5Stelle, Uniti per Alghero, Progressisti, Per Alghero, Futuro Comune e Forza Paris. Nessun’altra ipotesi finora è stata avanzata, anche se cominciano a circolare dei nomi. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, potrebbe spingere per Roberto Ferrara, già candidato alle scorse regionali, mentre le civiche Per Alghero e Futuro Comune farebbero affidamento sui consiglieri comunali Pietro Sartore e Raimondo Cacciotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA