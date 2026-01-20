Podda fuori dai convocati per l’Europeo 

I successi con il Meta Catania non bastano a portare Michele Podda all’Europeo di calcio a 5. Il giocatore di Villaspeciosa, protagonista nella vittoria di due campionati consecutivi e della Supercoppa Italiana, non figura nella lista finale della Nazionale nonostante la convocazione ai raduni pre-europei.

Podda aveva già partecipato in passato a questi appuntamenti, ma stavolta era in gioco una vera occasione per ottenere un posto per un torneo internazionale. Al momento della chiamata il talento isolano aveva parlato di «sensazioni fantastiche, provo immenso orgoglio e infinita gratitudine. Essere riconvocati è sempre bello come la prima volta, ma essere convocati per un Europeo è ancora più speciale. Non ho aspettative, sono già fierissimo di poter stare in questa lista. L’obiettivo sarà rappresentare l’Italia al meglio come in tutte le altre occasioni».

La mancata inclusione di Podda nella lista finale è stata una decisione tecnica, in un torneo con posti limitati e concorrenza elevata. Nonostante questo il giocatore resta concentrato sul futuro: i successi con il Meta Catania e l’esperienza maturata in Nazionale costituiscono una base di esperienza solida e Podda continuerà ad affrontare le prossime sfide con la stessa determinazione che lo ha sempre contraddistinto, dimostrando che il suo percorso è tutt’altro che concluso.

L’Europeo si giocherà in Lituania, Lettonia e Slovenia. L’Italia è attesa all’esordio il 24 gennaio contro il Portogallo campione in carica.

RIPRODUZIONE RISERVATA