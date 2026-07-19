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Calcio a 5.
20 luglio 2026 alle 01:43

Podda e Massa nel nuovo Quartu 

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I primi due innesti nel nuovo Quartu C5 sono di assoluto livello: Diego Podda allenatore, Lucas Massa direttore generale. Hanno già lavorato assieme al Cagliari Futsal (quando il secondo era giocatore), al 360 GG (con la promozione in Serie A nel 2022) e al Monastir (con ruoli anche nel calcio), ora entrano a far parte del nuovo progetto dei biancorossi: dopo la salvezza ai playout ad aprile, saranno il solo club sardo ai nastri di partenza della Serie A2 maschile di calcio a 5.

«Ho scelto Quartu per la chiamata di un amico di vecchia data: il presidente Fabrizio Righetto, che era vicepresidente ai tempi del Cagliari», racconta Podda, che da vent’anni è fra i migliori allenatori sardi. «La società vanta grandissime potenzialità e ambizioni reali. Il nostro progetto guarda al futuro: vogliamo intravedere possibilità di spingersi verso i vertici più alti».

Massa, argentino di nascita ma sardo d’adozione, dopo una lunga carriera in campo ha intrapreso il percorso da dirigente. «Ruolo in cui mi ha introdotto un grande imprenditore sardo, che ringrazio», spiega. «Il Quartu è la realtà più promettente del futsal sardo: lo dicono le strutture, le idee e le persone del club. La squadra maschile sarà rinnovata al 70%, la femminile neopromossa in B ha come linea guida la continuità». (r. sp.)

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