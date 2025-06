Podda e il catania, esordio con vittoria 

Inizia nel migliore dei modi la finale scudetto della Meta Catania di Michele Podda. Gli etnei si sono imposti per 2-0 nella gara 1 al PalaVesuvio contro la MoMap Napoli. A segno nel primo tempo Turmena e Pulvirenti, ma tra i protagonisti del match c’è anche Podda, il classe 2000 di Villaspeciosa che con i suoi compagni cerca il bis dopo il tricolore conquistato lo scorso anno sempre contro il Napoli.

La partita

La Meta Catania sblocca il match al PalaVesuvio dopo sei minuti: Turmena batte un calcio di punizione e colpisce il palo, la palla gli torna sul sinistro e al secondo tentativo riesce a battere Bellobuono. Il gol dell’1-0 indirizza la partita in favore di Podda e compagni, che al 13’ trovano anche il raddoppio. Decisivo ancora Turmena, che recupera un pallone al limite dell’area del Napoli e serve Pulvirenti per il più facile degli appoggi a porta vuota. Il Napoli prova a reagire ma un palo e le parate di Siqueira impediscono il gol. Dall’altra parte Musumeci sfiora il tris per la Meta.

La ripresa

Il punteggio non cambia nel secondo tempo. La squadra di Podda gestisce bene il vantaggio costringendo Colini a chiamare il time-out per schierare il portiere di movimento con 7’ da giocare. Nemmeno con il power play il Napoli riesce a sfondare il muro del Catania, anzi è Musumeci a sfiorare il gol del ko. Al PalaVesuvio la Meta vince 2-0 e mette a segno un colpo importante in vista della prossima gara. Venerdì si torna in campo a Catania per gara 2. Il Napoli è obbligato a vincere per portare le finals a gara 3 (da disputare sempre in Sicilia domenica). In caso di successo degli etnei, sarà invece festa scudetto. La seconda consecutiva per Michele Podda e la Meta Catania.

