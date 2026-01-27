VaiOnline
Calcio a 5.
28 gennaio 2026 alle 00:24

Podda, debutto europeo L’Italia batte la Polonia 

Agli Europei di Futsal, l’Italia, chiamata a vincere, risponde da squadra vera. Contro la Polonia gli azzurri, con rotazioni accorciate dopo le due espulsioni nella sconfitta contro il Portogallo campione in carica, si impongono 4-0 al termine di una gara intensa e di grande maturità alla quale partecipa anche il sardo Michele Podda. L’avvio è travolgente: dopo meno di tre minuti De Oliveira sblocca il match, premiando un approccio aggressivo e coraggioso. Poco dopo serve un grande Bellobuono, decisivo in un 1 contro 0 che difende il vantaggio. Il ritmo resta alto, con continui ribaltamenti. La Polonia tenta la mossa di Widuch, usato spesso come portiere di movimento: è lui il più pericoloso con conclusioni dalla metà campo che impegnano la difesa azzurra.

All’11’ ecco il momento: l’esordio in un Europeo di Podda, classe 2000 del Meta Catania, rimasto fuori contro il Portogallo. Inserito in una gara delicata, gioca con personalità, ordine e intensità, senza accusare l’emozione del debutto. Dal possibile pari polacco nasce il raddoppio: transizione veloce e ancora De Oliveira a segno. Poi Barichello recupera palla e, con un rimpallo favorevole, firma il 3-0.

Nella ripresa l’Italia gestisce, Bellobuono chiude la porta e, nel momento migliore polacco, De Oliveira completa la tripletta. Nel finale Dalcin para un tiro libero. Vittoria pesante: domani (20.30) a Lubiana contro l’Ungheria la sfida decisiva per l’accesso ai quarti di finale.

