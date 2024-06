Podda con il Catania vince lo Scudetto 

«Non trovo le parole per descrivere quello che è successo». Michele Podda, 24 anni di Villaspeciosa, è campione d’Italia di calcio a 5 con il Catania. Venerdì sera con un gol ha contribuito al successo in gara 3 della finale sul campo del Prezioso Napoli. «È fantastico, indescrivibile. Dedico lo Scudetto alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici: mi hanno aiutato, e mi sono stati vicino anche a distanza. E lo dedico a Catania: mi sono sentito a casa. Una piazza così meritava di conquistare per la prima volta il titolo italiano».

Il Meta Catania è arrivato alle finalissima contro il Napoli con un leggero svantaggio: giocare l’eventuale gara 3 in trasferta. Così è stato. Sconfitta nella prima sfida 5-3 e vittoria in casa, davanti a cinque mila tifosi, per 2-1 (con un’altra perla di Podda). Poi gara 3 ad Aversa. Un’altalena di emozioni per un 4-4 alla fine dei tempi regolamentari. Ai supplementari le due reti del Catania per sancire il trionfo. E Podda è stato protagonista con il gol del momentaneo 3-3, prima di farsi male (problema muscolare) e assistere dalla panchina fino al fischio finale. Una stagione fenomenale, con le 22 reti nella regular season.

«Ho lavorato tanto fin da quando ho iniziato a giocare a calcio a 5», dice ancora. «Ma era davvero difficile pensare che sarebbe successo tutto questo». Ma il 24enne, che sta già vestendo la maglia azzurra, è pronto a nuove sfide. «L’anno prossimo giocherò la Futsal Champions league: un altro sogno che si realizza». Tantissimi i messaggi per il campione d’Italia. Come quelli della sua Villaspeciosa: «Un orgoglio immenso per la nostra società e il nostro paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA