“Pocos, locos y mal unidos”? No: ecco perché il detto non vale 

“Pocos” sì, “male unidos” no. Non sappiamo con certezza chi appellò in questo modo i sardi, di sicuro ha sbagliato, perché se c’è un aspetto delle vicende isolane, altrove insolito, è proprio il senso di comunità che li distingue. Per tutto il corso della loro storia? Sicuramente, secondo Nicoletta Bazzano, per il periodo che va dal ‘400 al ‘700, ovvero in epoca moderna, che è lo stesso a cui si fa risalire il famoso detto “pocos, locos y mal unidos”.

A Cagliari, nella basilica di San Saturnino domani alle 18, la docente di Storia moderna dell’Ateneo cittadino, con la lectio “Sicilia e Sardegna: gemelle diverse”, riprende, dopo l’interruzione pasquale, i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

La lezione traccerà un confronto che, tra affinità e differenze, evidenzia come condizioni di partenza simili non determinano lo stesso destino. Una convinzione, secondo Bazzano, che vale sia per le persone, sia per i popoli, perché, le due grandi isole del Mediterraneo, pur con esperienze analoghe, hanno messo in campo risposte peculiari e diverse.

Dal punto di vista politico ed economico, racconta la studiosa di origini sicule, Sicilia e Sardegna percorrono la stessa strada: le accomuna l’appartenere alla monarchia spagnola quanto quello di essere fornitrici di grano, tonno, formaggi, cuoio. Furono entrambe “bastione frontale“ contro la pirateria del Nordafrica. Le differenze, però, ci sono, eccome. Una tra le tante smentisce un luogo comune: i sardi non sono individualisti. Perché possiamo dirlo? Nel via vai tra Palermo e Madrid a viaggiare, continuamente, sono agenti incaricati di tenere i rapporti dei siciliani con la corte, mentre, più di rado, i sardi a recarsi in Spagna sono i sindaci del Parlamento. Se nella regione più estesa d’Italia questa istituzione perde via via di significato, al contrario, nell’isola gemella si rafforza, ed è espressione di una volontà corale altrove non facilmente osservabile. C’è da aggiungere che i sardi, invece dei siculi, a corte “non si trovano“: forse non amano andarci. Inconsueto è pure l’attaccamento al territorio che caratterizza la nobiltà sarda, solo in piccola parte locale, provenendo per lo più dalla penisola iberica.

Bazzano riassume le differenze tra siculi e sardi con due parole: estroversione, propria dei primi, introversione, caratteristica dei secondi. Una differenza di carattere già citata in “Iconologia“ di Cesare Ripa, un manuale del ‘600, dedicato agli artisti, che suggeriva alcune regole di rappresentazione delle genti italiche. Se i siciliani sono “facondi“, i sardi sono “rustici e di costumi duri“, “meno propensi all’apertura all’altro“.

E poiché la medaglia ha due lati, la celebre “chiusura” degli epigoni dei nuragici, a giudicare con il senno di poi, ha salvaguardato l’Isola: qui, più che altrove, osserva la storica, si conservano ampie porzioni di territorio incontaminate.

