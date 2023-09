Poco sport: la provincia è terzultima 

Nella classifica dell'indice di sportività, indagine realizzata da Pts per Il Sole 24 Ore e che, giunta alla 17/a edizione, misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali, la provincia di Nuoro è al 105 esimo posto, terzultima della classifica. Peggio fanno solo Isernia e la provincia del Sud Sardegna penultima. Cagliari è 11 esima, Sassari al 52 e Oristano al 97 posto.

«Alla luce dei dati pubblicati lunedì dal Sole 24 ore, riguardo gli indici di sportività delle province italiane, risulta eclatante vedere che la nostra provincia, circondata dal verde e con tanto spazio a disposizione, sia collocata al penultimo posto», attacca la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Laura Sanna. La ricerca, realizzata dalla società Pts, prende in esame 32 indicatori suddivisi in 4 categorie: struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali, sport e società. «Nessuno chiede di essere posizionati come Trento, prima provincia (trainata dalla città) in classifica - prosegue Sanna - ma non sarebbe male chiedere ai nostri amministratori (sindaco di Nuoro e giunta in primis) di migliorare la classifica. Le famiglie nuoresi hanno molta voglia di far fare ai propri figli attività sportiva con la giusta ricaduta sociale. È nostro dovere darci da fare per cancellare un triste primato».

