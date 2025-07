«Poco personale, sistemo io le transenne in strada» 

Nessun operaio o volontario: a posizionare le transenne per chiudere la via Roma al traffico ci pensa l’assessore alla Viabilità Fabio Piras. Lo ha fatto lo scorso 18 luglio in occasione della prima isola pedonale dell’estate (dalle 18 all’una del mattino), lo farà questa sera per il secondo evento in calendario, la sagra dei sapori tradizionali (tra vino e birra) organizzata dalla Pro Loco e dai commercianti (bar e ristoranti) di Muravera.

L’impegno

«La verità – spiega Piras – è che tra insidie burocratiche, tempi da rispettare e cavilli vari talvolta è complicato trovare del personale che si occupi di queste cose. Io cerco sempre di fare il possibile per dare una mano al paese, l’auspicio è che comunque si superino questi intoppi al più presto».

Bicicletta (con tanto di carrellino dietro) e impegno: prima posiziona le transenne nella parte nord della via Roma (pressi distributore di carburante) poi dall’altra parte per chiudere l’ingresso sud e tutte le vie laterali che si immettono, appunto, in via Roma. «Come ho sempre detto sin dall’inizio del mio mandato – aggiunge Piras – sono un assessore-operaio».

In campo

Ed in effetti negli ultimi anni – tra bandierine per le feste, erbacce da estirpare e raccolta rifiuti abbandonati - Piras non si è risparmiato. Lo faceva prima di essere eletto, lo ha fatto da consigliere comunale (ottobre 2020), continua a farlo adesso da assessore (la delega alla Viabilità gli è stata conferita due anni fa).

Non che questo gli sia servito ad evitare critiche anche pesanti soprattutto nel settore di cui si occupa, la viabilità appunto: segnaletica inesistente in tante strade (le nuove strisce sono state fatte, inspiegabilmente, a macchia di leopardo), decisioni impopolari (tra tutte, come deliberato dalla Giunta comunale al completo, la prossima realizzazione delle strisce blu sia a Muravera che a Costa Rei), decoro troppo spesso non pervenuto.

D’altra parte non sono mancati gli apprezzamenti per l’iniziativa dei “Sentieri Primitivi”, un percorso fra nuraghi e siti archeologici realizzato dall’associazione Limen Sarrabus Gerrei e Archeo Sarrabus con il contributo del Comune di Muravera. Lo stesso Piras – di professione guida turistica – in alcune occasioni si è unito ai volontari di Archeo Sarrabus per ripulire nuraghi e chiese campestri.

In paese

Critiche o no, l’assessore Fabio Piras stasera si rimboccherà ancora una volta le maniche per spostare le transenne. Magari con l’aiuto di qualche altro volontario. Almeno sino al primo agosto quando per la gestione logistica della manifestazioni – se si risolveranno alcuni problemi burocratici – entreranno in servizio i barracelli.

