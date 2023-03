«Poco decoro in città? Da parte nostra nessuna inadempienza»  

«Nessuna negligenza, anzi trovo poco rispettoso nei confronti degli assessori parlare di inadempienze». Il sindaco Massimiliano Sanna rispedisce al mittente le accuse lanciate negli ultimi giorni dalla minoranza. «Sul decoro abbiamo avuto anche ieri un incontro con la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti - va avanti - Si sta facendo il possibile per migliorare».

Di decoro si è parlato anche nella ultimo Consiglio comunale. L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha replicato all’interpellanza dell’opposizione sui tempi di rimozione degli spalti e di pulizia della strade dopo la Sartiglia. «Sin dalle prime ore del mattino di ciascuna giornata le vie erano pulite, come ha accertato dall’ufficio Ambiente – ha detto l’assessora - I bagni chimici sono stati ritirati il 22 febbraio».

La delegata alla Cultura Rossana Fozzi ha risposto, invece, alla richiesta di chiarimenti sulle dimissioni del direttore della Fondazione Oristano: «La comunicazione delle dimissioni alla commissione non è un atto obbligato. Per la prossima nomina se ne parlerà dopo la costituzione del nuovo Cda». Sui disagi per la chiusura del passaggio a livello di via Baracca, l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu ha ammesso «un po’ di leggerezza», ma ha assicurato che si cercherà di porre rimedio con il progetto del parco lineare entro agosto. Infine approvato all’unanimità l’aggiornamento del piano di gestione dei siti “Natura 2000” dello stagno di Santa Giusta. ( m. g. )

