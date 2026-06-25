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Laconi
26 giugno 2026 alle 01:22

Poco cloro nell’acqua,  resta il divieto 

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Ancora acqua non potabile a Laconi. La Asl di Oristano ha comunicato che dalle analisi è emersa «una contaminazione microbiologica dovuta probabilmente alla carenza di cloro, una situazione non grave e non preoccupante e, soprattutto, momentanea che presto verrà risolta».

Nel paese, intanto, Abbanoa assicura la presenza delle autobotti nel parco della Magnolia. Il sindaco Salvatore Argiolas, due giorni fa, ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, dopo aver ricevuto dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl gli esiti delle analisi sulla qualità dell’acqua erogata all’abitato, effettuate dall'Arpas. Non rimane che attendere i nuovi test. Per ora sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona. Il divieto è valido fino alla comunicazione da parte della Asl mentre Abbanoa fa sapere che nelle borgate di Santa Sofia, Crastu e su Lau l’acqua può essere utilizzata anche per scopi potabili. ( s. p. )

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