Il rischio è quello di dover attendere l'intervento del 118 per almeno trenta minuti, e non cinque come accade quando i volontari sono presenti. A Laconi è a rischio il Groppo volontari Sarcidano, attivo anche per i servizi di soccorso sanitario e assistenza sociale. Scarseggiano i volontari, ecco perché spesso il servizio non è attivo nonostante la convenzione stipulata mesi fa con l'Areus.

L'appello per sensibilizzare i cittadini è stato lanciato dal sindaco Salvatore Argiolas domenica, in occasione dell'inaugurazione del nuovo defibrillatore: «Non possiamo permetterci di perdere questa realtà importante e fondamentale per il paese. Si tratterebbe di fare qualche turno al mese senza grossi impegni».

A fotografare la situazione è la presidente dell'associazione, Eleonora Fulghesu: «Ogni volta che sono costretta a inviare un'e-mail alla centrale per avvisare che, a causa della mancanza di volontari, non possiamo garantire il servizio mi si spezza il cuore. La convenzione con l’Areus prevede la nostra presenza con tre operatori, sei ore al giorno, dalle 18 alle 24, per sei giorni a settimana. Purtroppo, però, circa due volte a settimana i volontari non ci sono. Ciò significa che, se qualcuno dei cittadini ha bisogno dell'ambulanza, bisogna aspettare l'intervento che arriva da Ales. La convenzione per la mancanza di volontari potrebbe essere disattesa, serve l'aiuto di tutti per evitarlo. L'intervento dell'ambulanza può servire a ognuno di noi». ( s. p. )

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