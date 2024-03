Pochi voli, non decolla il turismo pasquale 

Non sarà una Pasqua di resurrezione, almeno per b&b e affittacamere. I numeri e le previsioni non lasciano scampo, i turisti che soggiorneranno in città per il ponte festivo saranno pochi. Sul banco degli imputati, manco a dirlo, gli scarsi voli low cost che collegano il capoluogo con le più importanti città estere. In attesa che parta la stagione estiva - la compagnia Ryanair ha programmato 39 rotte, una base con tre Boeing e un incremento del 10% di voli rispetto al 2023 - i gestori delle strutture si augurano che almeno il periodo tra il 25 aprile e il primo maggio, tempo permettendo, possa essere il preludio a un incremento di un settore che muove milioni di euro.

Lo scenario

«Questo è un periodo ancora morto», sintetizza Maurizio Battelli presidente dell'associazione Extra, che rappresenta parte della categoria dell'extra alberghiero. «A oggi siamo appena al 45 per cento di prenotazioni. Per il ponte pasquale prevediamo di salire al 62 per cento, ma speriamo in piacevoli sorprese». L’alta stagione è ancora lontana. «Dopo Pasqua ci aspettiamo un netto calo sino alla risalita del ponte vacanziero favorevole che va dal 25 aprile ai primi di maggio». Per Battelli una delle principali cause di una stagione ancora sottotono sono i voli low cost. «Solo da metà aprile si inizierà a vedere qualcosa». Però non tutto è negativo. Per un londinese che volesse trascorrere dal 31 marzo al 4 aprile in città, il biglietto aereo costerebbe 171 euro (147 euro per l’andata, 14 euro il ritorno), cifre tutto sommato accettabili. Ma che tipo di turismo ci dobbiamo aspettare? «Nel periodo pasquale ipotizziamo una fascia media di turisti, disposti a spendere almeno 86 euro a notte a struttura». Cifre ancora basse se le confrontiamo con quelle di agosto, quando i migliori bed and breakfast sfiorano i 300 euro. «Ci auguriamo che i nostri ospiti siano specialmente stranieri, i più interessati a visitare la città in periodi lontani dalla calca di luglio e agosto».

In città le strutture extralberghiere sono oltre 1.900, almeno 1.500 aperte a Pasqua. Il giro d’affari oscilla dai 10.000 euro ai 15.000 euro all’anno, ma i più lussuosi, e quindi redditizi, possono incassarne anche 40.000. Le tariffe sono in salita costante, soprattutto quelle relative a strutture medio-alte, che offrono una posizione centrale, un bel panorama, ben ristrutturate e con vasca idromassaggio.

Numeri in crescita

Il trend in crescita di b&b e affittacamere non conosce tentennamenti, ogni anno il numero delle strutture ricettive extralberghiere aumenta di circa il 18 per cento. Un fenomeno che rappresenta una voce importante per il capoluogo della Sardegna, non solo perché concede opportunità di lavoro e di reddito ai proprietari ma anche perché offre ospitalità ai turisti in periodi “morti”, contribuendo alla destagionalizzazione quando alberghi e hotel – soprattutto lungo le coste – sono chiusi. «Il fatturato a febbraio 2023 era di 828 mila euro – afferma Battelli – quest’anno abbiamo superato il milione di euro, grazie all’aumento delle tariffe e delle notti vendute».

Il disastro

«È stato un inverno disastroso, molte strutture sono vuote, non c’era neanche un volo dalla Germania». Il resoconto di Laura Zazzara, presidente dell’associazione “B&b in Cagliari e Sardinia”. «In questo periodo non abbiamo mai lavorato bene perché le tariffe sono alte, i voli pochi e gli aerei carichi di sardi che tornano a casa per le feste e certo non dormono nei b&b. «Speriamo – conclude – che con la ripartenza dei collegamenti a metà aprile la rotta venga invertita».

