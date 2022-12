Pochi vigili, telelaser inutilizzato 

Oltre alla numero esiguo degli agenti, si somma il problema delle limitazioni funzionali di alcuni di questi. Queste dinamiche hanno comportato l’inevitabile riduzione dell’operatività del Corpo». Lo stesso Melis assicura che al più presto l’organico verrà però rimpinguato e dotato anche della figura di un comandante: «All’ultimo concorso effettuato non c’è stato nessun idoneo, ma a fine mese è previsto un’orale per l’assunzione di 6 nuovi agenti».

Nella fattispecie, le attrezzature acquistate nell’ultimo anno sarebbero un dispositivo “telelaser” dal valore di quasi 24 mila euro, uno “Street control” (16 mila) e il noleggio a lungo termine per un’automobile (Jeep Renegade) costato 9 mila euro. Apparecchiature e tecnologia che si spera di poter sfruttare al più presto: «Sono dispositivi che rappresentano un investimento a tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - La criticità legate alla mancanza di personale è nota e ha portato non solo a dover accantonare l’utilizzo di queste apparecchiature, ma anche a sospendere la domenica il servizio di Polizia locale.

Molte attrezzature e pochi agenti: il Corpo di polizia locale d’Iglesias è stato dotato da tempo di una serie di apparecchiature che non vengono utilizzate per via della carenza di agenti in organico.

Molte attrezzature e pochi agenti: il Corpo di polizia locale d’Iglesias è stato dotato da tempo di una serie di apparecchiature che non vengono utilizzate per via della carenza di agenti in organico.

I beni

Nella fattispecie, le attrezzature acquistate nell’ultimo anno sarebbero un dispositivo “telelaser” dal valore di quasi 24 mila euro, uno “Street control” (16 mila) e il noleggio a lungo termine per un’automobile (Jeep Renegade) costato 9 mila euro. Apparecchiature e tecnologia che si spera di poter sfruttare al più presto: «Sono dispositivi che rappresentano un investimento a tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - La criticità legate alla mancanza di personale è nota e ha portato non solo a dover accantonare l’utilizzo di queste apparecchiature, ma anche a sospendere la domenica il servizio di Polizia locale.

Oltre alla numero esiguo degli agenti, si somma il problema delle limitazioni funzionali di alcuni di questi. Queste dinamiche hanno comportato l’inevitabile riduzione dell’operatività del Corpo». Lo stesso Melis assicura che al più presto l’organico verrà però rimpinguato e dotato anche della figura di un comandante: «All’ultimo concorso effettuato non c’è stato nessun idoneo, ma a fine mese è previsto un’orale per l’assunzione di 6 nuovi agenti».

L’attesa

I rinforzi consentirebbero di poter sfruttare tutti gli investimenti effettuati con l’acquisto dei dispositivi: «Il denaro utilizzato per l’acquisto di questi è a destinazione vincolata. - puntualizza Melis - Ovvero, ogni introito derivante dalle sanzioni applicate dal codice della strada, deve essere reimpiegato esclusivamente in tema di sicurezza stradale». Lo “Street control” è utile all’individuazione immediata delle infrazioni sui veicoli: «È stato utilizzato una sola volta per 10 minuti - svela l’assessore - e in quel poco tempo sono state effettuate 20 sanzioni. Lo stesso mezzo “fuoristrada” è stato integrato perché necessario all’utilizzo della polizia ambientale. Contiamo di poter arrivare a breve ad un Corpo di polizia che possa contare sulla presenza di 22 agenti, con la figura del comandante compresa» .

Intanto sulle dinamiche in materia di polizia locale è stata depositata un’interrogazione dal consigliere Simone Saiu (FI): « Vorrei capire per quali ragioni non si sia deciso d’investire sulle risorse umane piuttosto che su attrezzature che non si adoperano. - dichiara - Inoltre mi risulta che le telecamere per il sistema di videosorveglianza, acquistate negli ultimi due anni, siano inutilizzate. Intendo approfondire la tematica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata