Pochi vigili, serve l’aiuto dei volontari 

Carenza di organico nel corpo di polizia locale di Assemini. L’amministrazione corre ai ripari attivando il Centro operativo comunale (Coc) di protezione civile per l’anno 2024 per le manifestazioni a carattere civile, culturale e religioso di rilevante impatto locale.

I compiti

La sua struttura è inserita all’interno del Piano di protezione civile comunale ed è composta da varie figure coordinate dal comandante del corpo di polizia locale Maggiore Giovanni Carboni. «Con cadenza annuale - spiega Carboni - è necessario organizzare la gestione delle emergenze prevista nei casi di allerte meteo, calamità naturali, imponenti manifestazioni e congestionamento della rete viaria. Pertanto, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini il sindaco può attivare il Coc e richiedere il supporto delle associazioni di volontariato di protezione civile».

L’intervento delle associazioni è necessario considerato il fatto che il corpo di polizia locale non può sempre garantire in orario ordinario, notturno e festivo la sua presenza per via della carenza di personale: la pianta ideale sarebbe di 19 agenti, oggi al lavoro ce ne sono 17.

La Protezione civile

«Le associazioni di protezione civile - prosegue Carboni - svolgono attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze sempre in contatto con la sala operativa regionale e con il Coc. Ad Assemini sono presenti cinque associazioni di volontariato: Assemini Soccorso, Nucleo operativo Orsa, ProCiv Arci, L’Aquila Sardegna, ProCiv Augustus. Il Comune dispone oltretutto della compagnia barracellare che ha compiti di natura ambientale e di controllo dell’agro».

Assemini, oltre a dover monitorare il rischio idrico, idrogeologico e d’incendio, ha anche un Piano di emergenza esterno per il controllo degli stabilimenti dell’agglomerato industriale di Macchiareddu con rischio di incidente rilevante.

L’amministrazione

«Il Coc - chiude il sindaco Mario Puddu - è uno strumento fondamentale che ci permette di coordinare manifestazioni partecipate da migliaia di persone o momenti in cui bisogna fronteggiare una calamità o un’emergenza. Per fare questo Assemini si avvale dell’importante contributo della polizia locale, per il quale abbiamo deliberato di incrementare i fondi al fine di garantire alcuni servizi anche nelle ore notturne. Ed è di assoluta rilevanza l’apporto delle associazioni di volontariato e della compagnia barracellare che ci supportano in tutte le situazioni di criticità».

