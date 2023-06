Pochi vigili, gli autovelox restano spenti 

A San Sperate l’attivazione degli autovelox posizionati da quattro anni nel centro urbano, annunciata e attesa per lo scorso aprile, è rimandata. «Se ne parla a metà estate», spiegano gli amministratori. Due mesi fa l'assessore alla Viabilità, Roberto Schirru, in un'intervista a L'Unione Sarda aveva rivelato che i due autovelox, situati agli estremi della statale 130 dir che attraversa il paese verso Decimo e verso Monastir, erano pronti a essere attivati. In realtà, finora sono stati dei semplici “spaventapasseri”: dentro i box arancioni gli apparecchi (acquistati nel 2018) non ci sono. «Secondo le disposizioni – aveva spiegato Schirru – non possiamo lasciare l'attrezzatura senza supervisione. Inoltre, su strade urbane, occorre un calendario: non si attiva a sorpresa». L'assessore precisava che l’intenzione era di mettere in funzione per la prima volta i dispositivi «dopo Pasqua». Le settimane sono passate e le due postazioni sono ancora inattive.

Sotto organico

«Ci sono state complicazioni», ammette Schirru. E spiega: «Quando abbiamo fatto quell’annuncio eravamo convinti che da lì a poco avremmo avuto dei nuovi elementi all'interno degli uffici della polizia municipale. Così non è stato». Invece? «Abbiamo perso una delle vigilesse, che si è trasferita. Ora, da quattro agenti che avevamo, ne abbiamo solo tre». Già altre volte l'assessore aveva sottolineato che «la polizia municipale avrebbe bisogno di altri agenti, anche solo per effettuare i controlli di routine come quelli per il rispetto dei divieti».

Il sindaco Fabrizio Madeddu aggiunge: «Siamo pronti ad attivare gli autovelox ma bisogna tenere presente che la polizia municipale svolge decine di incarichi e San Sperate è un comune grande. Gli agenti si occupano della viabilità, delle pratiche burocratiche, dei randagi e tanto altro. Le cose da fare sono tante: la viabilità ha un posto di riguardo ma si impongono delle priorità».

Limiti a 50

Quando potrebbero essere attivati i due autovelox? «Dopo la Sagra delle pesche se ne riparlerà», risponde Madeddu. E Schirru conferma: «Dopo la sagra cercheremo di rintracciare nuovo personale, un procedimento per cui comunque dobbiamo rispettare i tempi burocratici».

I piani della Giunta per la viabilità urbana rimangono invariati: «I limiti saranno a 50 chilometri orari, quelli a 30 non ci saranno più», aggiunge l’assessore. Confermato anche l’acquisto degli altri due autovelox annunciati a suo tempo: «Verranno posizionati in via Sardegna e in via Santa Suja», precisa Schirru, «dove spesso si corre troppo».

