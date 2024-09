Pochi vigili, autovelox spenti 

Le cabine color arancione per gli autovelox a San Sperate ci sono dal 2019, ma di foto e multe non ne hanno mai fatto. E forse mai le faranno. «Le disposizioni per poterli attivare sono cambiate», spiegano dal Comune, «e per ora non siamo in grado di rispettarle: non abbiamo la possibilità di inviare pattuglie vicino agli apparecchi». Così, quei “totem” agli ingressi dal paese, restano degli spauracchi capaci di far rallentare i guidatori, ma solo per abitudine o al massimo scaramanzia. «Non si sa mai che si attivino». Intanto nel paese si fanno sempre più insistenti le segnalazioni di alcune strade usate come “piste”, grazie ai guidatori incoscienti.

L’acquisto

«Gli autovelox di San Sperate? Pronti all'attivazione, e ne arrivano altri due». Così a marzo 2023 si era espresso l’assessore alla Viabilità, Roberto Schirru. E in effetti all’epoca il Comune sembrava davvero a un passo dall’attivazione dei due dispositivi: nell’arco di pochi mesi venne assunto un nuovo agente di polizia municipale e sono stati effettuati i collaudi. Poi le lungaggini burocratiche e, infine, il colpo di grazia.

Il decreto

«Le nuove disposizioni, quelle del cosiddetto decreto Autovelox, quello voluto dal ministro Matteo Salvini, ci tagliano le gambe. Ora, per attivarli, servirebbe una pattuglia di piantonamento al dispositivo e un’altra poco più avanti per la contestazione immediata al guidatore. Non abbiamo così tanto personale». Quindi, allo stato attuale, il Comune possiede due autovelox non utilizzabili. «Per fortuna», aggiunge Schirru, «non avevamo comprato gli altri due che volevamo mettere in via Sardegna e via Santa Suja». Lo stesso decreto Salvini, stabilisce dei parametri specifici per l’installazione di nuovi autovelox, con annessa richiesta alla prefettura.

I pericoli

Intanto, però, sempre più residenti lamentano le alte velocità raggiunte dagli incoscienti alla guida nel centro abitato. Il focus è sulle già citate via Santa Suja e via Sardegna, ma anche via Risorgimento e via Assemini. A proposito di quest’ultima la minoranza del gruppo “Tradizione e futuro” ha presentato un’interrogazione, facendo le veci di 50 famiglie residenti e chiedendo se «si ritenga di accogliere le istanze dei sottoscrittori al fine di posizionare dissuasori di velocità, cartellonistica e potenziare l’illuminazione pubblica nella via Assemini».

L’assessore Schirru oggi fuga i dubbi: «I dossi artificiali? Abbiamo già in programma di intervenire nelle strade sensibili e le segnalazioni dei cittadini sono di fondamentale importanza in questa fase. Più dati abbiamo meglio è».

