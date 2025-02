Pochi taxi, inevase tre chiamate su dieci 

Settantamila abitanti circa e solo otto taxi disponibili. Con il 35 per cento delle corse richieste durante l’estate che puntualmente restano senza risposta, percentuale che schizza sino al 90 per cento nelle ore notturne. Disagi e criticità che emergono da un recente studio commissionato dal Comune per capire come potenziare il servizio taxi in città, compreso quello del noleggio con conducente. «Ora lavoreremo per adeguare l'offerta alle attuali esigenze del territorio», assicura l’assessora ai Trasporti Elisabetta Atzori. «È arrivato il momento di studiare un servizio su scala metropolitana, non solo locale», propone il presidente della commissione Stefano Busonera.

I dati

Sulla carenza di taxi in città ci sono stati diversi confronti fra consorzio cittadino e attuale amministrazione comunale. Da qui la decisione di affidare a un professionista esterno lo studio del territorio. E i numeri emersi hanno confermato i disagi: da gennaio 2023 a giugno dello scorso anno le richieste di un taxi in città sono state quasi 41mila, il 22 per cento delle persone però è rimasta senza. D’estate la percentuale sale, il 35 per cento, e nelle ore notturne - ma anche nei weekend - è di fatto raro trovare un mezzo disponibile.La relazione è stata discussa di recente dall’esecutivo di via Porcu. «L'analisi dello stato di fatto del contesto comunale, approvato dalla Giunta, è solo il primo passo per arrivare alla stesura del nuovo regolamento», spiega l’assessora Atzori.

«Servizio da adeguare»

«Ora non resta che individuare le azioni correttive per migliorare il servizio e adeguare l'offerta alle attuali esigenze del territorio in termini di orari, turnazioni, tariffe, numero di licenze. Nell’iter», assicura, «l’amministrazione coinvolgerà le associazioni di categoria (taxi e Ncc) con un processo partecipato. L'obiettivo è che vengano superate le criticità delle richieste inevase durante tutto l’anno nelle sole ore notturne, e durante la stagione estiva, con l'aumento del flusso turistico, in tutte le fasce orarie».

Carenza di mezzi disponibili che si allarga anche al servizio di noleggio con conducente. «Ora lavoreremo al nuovo regolamento», dice Busonera che ha già portato più volte il tema nella commissione che presiede, «un documento con regole chiare che permetteranno ai tassisti di lavorare, e agli utenti di avere un taxi senza dover aspettare ore o addirittura rinunciarci. E soprattutto dobbiamo iniziare a ragionare con Regione e Città metropolitana per avere un servizio taxi cucito sulle esigenze di tutta l’area metropolitana».

