Pochi studenti, chiude il convitto 

Gli iscritti ci sono, ma non frequentano. E così, per il convitto dell’Istituto agrario di Sorgono (già a rischio chiusura nel 2016) arriva la sospensione delle attività ad un solo mese dall’inizio dell’anno scolastico. Il preside Luca Tedde, attraverso una circolare rivolta a docenti, genitori, personale Ata e studenti, evidenzia che «nonostante le attività siano iniziate con un numero esiguo di convittori al termine del mese di ottobre i frequentanti siano esigui». Da qui la richiesta di proseguire in deroga «rispetto ai numeri della normativa vigente» che impone 40 iscritti maschi (di cui la struttura dispone) a fronte dei 12 coinquilini rimasti. La struttura è al centro di vari interventi di ammodernamento, a due passi dai nuovi laboratori e dalla cantina realizzati con fondi Pnrr. Il preside Tedde dice «di non aver avuto altra scelta in attesa di comunicazioni dall’ufficio scolastico regionale».

Le reazioni

Non ci stanno i sindaci che promettono battaglia a difesa di una scuola dove lo scorso 18 ottobre si sono recati in visita la presidente della Regione Alessandra Todde e gli assessori alla Sanità Armando Bartolazzi e alla Programmazione Giuseppe Meloni. «Non possiamo accettare di perdere un servizio fondamentale per gli studenti che vogliono formarsi in una scuola di qualità come la nostra», commenta Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai. Definisce l’Istituto agrario «un’eccellenza a livello regionale e nazionale. Senza il convitto la scuola andrà incontro a una morte certa perché mancherà la possibilità di attrarre studenti da altri territori». Dice Franco Zedde, primo cittadino di Sorgono: «Confidiamo che la Regione possa tenderci la mano anche in questa situazione. Nella strategia Snai, la scuola ha un ruolo centrale e il convitto vuole essere parte di un progetto più ampio e attrattivo che migliori l’offerta formativa».

I lavoratori

Grande la preoccupazione dei 20 lavoratori (fra guardarobieri, cuochi, infermieri, custodi e figure dell’accoglienza). «Abbiamo un contratto precario col Miur rinnovato di anno in anno - dice Franco Loi - dal 31 ottobre noi educatori siamo a casa e gli altri colleghi rischieranno il trasferimento in altre sedi. Una situazione che può diventare drammatica e va risolta con soluzioni efficaci».

RIPRODUZIONE RISERVATA