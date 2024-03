Pochi “spiccioli” per i lavori nelle chiese 

Parrocchie, chiese campestri, torri e campanili: nel Medio Campidano stanno per partire lavori di restauro per 700 mila euro assegnati a quattro luoghi di culto. La fetta maggiore di 425 mila euro arriva dalla Regione, il resto dai Comuni interessati: Sanluri, Serrenti, Furtei, Setzu. Il territorio si aspettava un mare di finanziamenti, per l’esattezza 3 milioni euro, tanto quanto è stato richiesto dai 21 Comuni della Provincia col bando regionale 2023 sulla manutenzione straordinaria e riqualificazione delle chiese. Alla fine i 18 Comuni rimasti a bocca asciutta per recuperare i loro beni storici e culturali dovranno accontentarsi di quello che passa il convento.

Gli ammessi

La parte del leone la fa Sanluri che ha ottenuto la somma massima prevista dal bando di 150 mila euro. Tutti da spendere per la parrocchia Nostra Signora delle Grazie, la più bisognosa di tutte perché chiusa ormai da un anno, dopo la caduta di calcinacci sui banchi della navata centrale. «Per non perdere il treno - dice il sindaco, Alberto Urpi - abbiamo cofinanziato il progetto con una cifra pari a quella richiesta. Non per essere i più bravi, semplicemente perché la città non può fare a meno della sua parrocchia. Un anno di disagi per via delle funzioni celebrate in una chiesetta, troppo piccola per accogliere tanti fedeli. A breve il cantiere. Infiltrazioni d’acqua dal tetto, umidità diffusa, affreschi rovinati saranno solo un ricordo». A rifarsi il look c’è anche la chiesa di Serrenti, Beata Vergine Immacolata, con 130 mila euro. «Interventi di risanamento - ricorda il sindaco, Leo Talloru - che inizieranno dopo le cresime e le prime comunioni di primavera. Nell’insieme completeranno le opere già eseguite nel campanile e nella fontana della piazza». Caso a parte Furtei: «Gli interventi – ricorda il sindaco, Nicola Cau - interessano la chiesa delle suore. Un caseggiato che da poco è passato al Comune. Presto riapre al culto un luogo sacro nel cuore di tutti».

Gli esclusi

Fra gli interventi programmati 12 riguardano le parrocchie: 2 gli edifici campestri di culto, 4 le chiese. «Premetto – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis - che il progetto porta la firma della parrocchia di San Sebastiano. Il mancato contributo della Regione sarà ricompensato con quasi 50 mila euro di fondi del Pnrr e della stessa parrocchia, in parte destinati alla chiesa campestre della Madonna d’Itria». Stessa procedura a Genuri. «In collaborazione con la Curia - racconta il sindaco Sandro Branca - c’è un progetto e un finanziamento per 186 mila euro per San Marco».

Itinerario turistico

Sono 61 le chiese inserite in 8 itinerari campestri che tracciano “Le vie della fede nel Campidano”, un progetto del 2010, voluto dalla Provincia. «Si tratta – ricorda l’assessore al turismo di Sanluri, Fabrizio Collu - di strutture sacre distribuite su un percorso che racconta la storia locale. Con i cammini religiosi di oggi acquista un valore in più».

