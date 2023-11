«Pochi si rivolgono alla sanità pubblica» 

«Da quanto emerge dai dati del sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), in Sardegna, nel biennio 2021-22, oltre 160.000 sardi adulti, l’11,7% degli adulti totali, ha presentato sintomi depressivi significativi e duraturi. Il dato è decisamente più elevato rispetto alla media nazionale e si attesta come il peggiore in Italia», spiega Federica Pinna, direttore della Struttura complessa di Psichiatria all’AOU Cagliari, professore associato al Dipartimento di Scienze mediche e Sanità pubblica dell’Università di Cagliari: «Circa il 74% dei sardi che riferiscono sintomi depressivi risulta richiedere una qualche forma di aiuto, non necessariamente specialistico, rivolgendosi soprattutto a medici e altri operatori sanitari. Solo una minima parte di coloro che soffrono di depressione riceve una diagnosi ufficiale di depressione e una parte ancora minore ottiene un trattamento specifico e adeguato. Chi soffre di sintomi depressivi vive in media, in un mese, circa 9 giorni in cattive condizioni fisiche e circa 8 giorni con limitazioni nelle attività quotidiane».

«Dai dati dell’ultimo Rapporto sulla Salute mentale, in Sardegna, nel 2021, la prevalenza di utenti trattati per depressione nei dipartimenti di Salute mentale è stata di 18 per 10.000 abitanti. Il dato medio nazionale è di 35 per 10.000 abitanti» prosegue la specialista: «A fronte, quindi, di un numero maggiore di casi, nella nostra regione un numero inferiore di pazienti si rivolge ai dipartimenti di Salute mentale. Chi soffre di depressione, in rapporto anche allo stigma associato alle problematiche di salute mentale e ai suoi contesti di cura, è più orientato a rivolgersi a “non specialisti” o a specialisti privati, per cui chi non dispone delle necessarie risorse economiche spesso non accede di fatto alle cure. Tutto ciò nonostante la facilità di accesso ai Servizi di Salute mentale, essendo di base garantito un accesso diretto e non vincolato, nella nostra Regione, dal pagamento di un ticket. Visti i dati in incremento e visto il rilevante impatto economico della patologia depressiva, si rende quanto mai necessaria, anche a livello locale, un’attenta analisi del fenomeno, un efficace intervento sui fattori limitanti la tempestività della diagnosi e dei trattamenti e, in generale, un maggiore investimento in “Salute mentale”, con un incremento delle risorse a essa destinate».

RIPRODUZIONE RISERVATA