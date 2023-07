«Pochi servizi pubblici e troppe code» 

Una sola banca e un solo ufficio postale. E si aspetta ancora la guardia medica. La mancanza di servizi importanti è un problema di quasi tutti i centri satelliti delle grosse città e non risparmia i monserratini, che vorrebbero più servizi.

Le file alle Poste

In mattinata, all’ufficio postale in piazza Maria Vergine, i clienti attendono il proprio turno. Monica Piras è una di loro: «Il problema di questo ufficio è la posizione: c’è poco parcheggio e la gente è costretta a lasciare l’auto dove non si dovrebbe, ma non c’è alternativa perché spesso non si trova un posto neanche nelle vie vicine», sbuffa. «Capita che qualcuno rimproveri perché si parcheggia male e si debba spiegare che c’è la necessità di svolgere una commissione urgente alle poste, ma go visto tante litigate», dice mettendosi le mani sulla testa. Luisa Mura attende il proprio turno subito dietro di lei: «Ho sentito molti utenti dire la stessa cosa: ci vuole un altro ufficio in città, in un punto più agevole da raggiungere. Gli impiegati sono gentilissimi, ma Poste italiane non potrebbe aprirne un altro? Non siamo un paesino di trecento abitanti: ne abbiamo quasi ventimila, credo sia un disservizio notevole». Aggiunge: «Attendiamo anche che sia istituita la guardia medica».

La banca

In via Giulio Cesare c’è il Banco di Sardegna. Troppo poco, secondo Augusto Manca, residente in via Zuddas: «È vero che ora si fa molto online, ma c’è ancora gente che va di persona, soprattutto gli anziani che non sanno usare internet o le applicazioni sul cellulare», osserva. «Spesso si crea la fila all’interno, a volte anche fuori). Se poi non funziona il bancomat, perché succede come ovunque, è davvero un problema. Dove si va se abbiamo solo questa banca? A Cagliari? Alla Cittadella universitaria? A me è capitato di dover andare a prelevare a Cagliari». Manca si chiede: «Com’è possibile per una città come la nostra, avere una sola banca?».

I disagi

È la stessa domanda che si pone Antonella Carta, appena uscita dalla filiale di via Giulio Cesare: «Cosa possiamo farci?», dice allargando le braccia, «stanno chiudendo gli sportelli bancari in tutta Italia e Monserrato non è da meno. Dobbiamo accontentarci, possiamo andare a Cagliari. Certo, a volte capita che anche lì ci sia tanta gente in fila al bancomat e quando si ha urgenza non si può aspettare o se non funziona, bisogna cercarne altri. A chi dovremmo appellarci? Non è l’unica mancanza che c’è: vorremmo finalmente la guardia medica, speriamo che qualcosa si muova anche in questo senso».

RIPRODUZIONE RISERVATA