«Pochi servizi per 20mila abitanti»  

Ogniqualvolta un monserratino aspetta in fila il suo turno alla posta, o va in banca a prelevare e lo sportello è fuori servizio, la domanda che si pone è sempre la stessa: come può essere che una cittadina dell'hinterland cagliaritano che conta quasi 20 mila abitanti, abbia un solo ufficio postale e una sola banca?

E la stessa cosa i monserratini se la chiedono, da tanti anni ormai, per quanto riguarda la guardia medica, anche se su questo la situazione si potrebbe sbloccare il prossimo anno, con nuove interlocuzioni tra Comune, Asl di Cagliari e Regione. Ma nel frattempo, le persone che hanno bisogno di un consulto alla guardia medica sono costrette ad andare fino a via Romagna, a Cagliari.

Lunghe file

Nelle afose mattine di luglio appena passato, alla posta di piazza Maria Vergine si attendeva il proprio turno sotto un sole cocente, perché non tutti riuscivano a stare all'interno dell'ufficio postale nei giorni in cui c'erano anziani che dovevano ritirare la pensione. Manuela Paderi, residente in via San Lorenzo, dice di aver dovuto aspettare un'ora abbondante uno di quei giorni di luglio. «Mi è toccato, non potevo andare altrove», sbuffa, «il problema è anche quando non funziona il Postamat: si è costretti ad andare fuori città e non tutti lo possono fare sempre. Capisco i comuni piccoli, ma un centro che conta quasi 20 mila abitanti dovrebbe avere più servizi, incluso almeno un altro ufficio postale, spero che prima o poi Poste Italiane ci pensi».

Banca e guardia medica

In via Giulio Cesare c’è il Banco di Sardegna, l’unica banca in tutta la città. Troppo poco, secondo Antonella Medda, abitante di via Zuddas: «È vero che ora si fa tutto online, ma c’è ancora gente che va di persona, soprattutto gli anziani che non sanno usare internet o le applicazioni sul cellulare», osserva. Anche in questo caso, capita che non funzioni il bancomat. «E allora non resta che andare a Cagliari o allo sportello bancario della Cittadella universitaria», dice, «bisogna pensare però a chi non può muoversi fino a lì. I servizi vanno garantiti qui in città». Un pomeriggio di maggio Anna Laura Monni, abitante di via Decio Mure, ha avuto la gastroenterite per diverse ore. Con suo marito è andata fino al presidio della guardia medica in via Romagna, a Cagliari. «Le fitte alla pancia erano insopportabili, mi è sembrato un viaggio che non finiva mai, una notte da incubo», racconta: «Tutto poi si è risolto per il meglio con una puntura, ma se la guardia medica fosse stata a Monserrato, avrei sofferto di meno. Non oso pensare a chi ha urgenze più importanti e non può recarsi fino a via Romagna a Cagliari. È un diritto di tutti poter contare su un presidio medico nella propria città, ne parlano da anni e ancora aspettiamo. Monserrato deve avere servizi di base».

