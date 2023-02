Pochi sacerdoti, niente cortei funebri sino al cimitero 

In un futuro molto prossimo i parroci dovranno amministrare tre o anche quattro parrocchie il che, spiega l’arcivescovo Carboni nella lettera che accompagna il decreto, implica «una revisione radicale degli impegni dei parroci e della presenza pastorale dei presbiteri nelle varie comunità, orientando verso scelte nuove. Inoltre, sempre in riferimento alle esequie, in molte cittadine dell’Arcidiocesi, anche di media grandezza, i cortei funebri non sono più autorizzati, al momento che le autorità civili non garantiscono il servizio d’ordine e il controllo del traffico e, come conseguenza, la responsabilità del corteo ricadrebbe solo sul parroco».

I sacerdoti sono in calo, vanno avanti con gli anni e l’accorpamento delle parrocchie non permette una presenza costante in un solo paese.

Da domenica 5 marzo «non saranno più consentiti cortei funebri, sia prima che dopo la celebrazione della Messa esequiale». Il decreto dell’arcivescovo Roberto Carboni è chiaro: i sacerdoti non accompagneranno il feretro dalla chiesa al cimitero. La vita sociale come quella ecclesiale è cambiata profondamente e anche la celebrazione dei funerali attraverso tre stazioni (casa, chiesa, cimitero) appartiene al passato.

Il motivo

La lettera

Nella lettera Padre Carboni ricorda ai parroci dell’arcidiocesi di Oristano e della diocesi di Ales-Terralba la preghiera in casa del defunto, la celebrazione della santa messa, l’accoglienza in chiesa e i riti della raccomandazione alla pietà del Padre e il saluto finale, la possibilità di pregare in chiesa il Rosario con la partecipazione della Confraternita «quando è presente nella Comunità».

Inoltre quando possibile «e in dialogo con le famiglie del defunto, si proponga –suggerisce l’arcivescovo - una Messa unica nel caso di più defunti, per evitare moltiplicazioni di celebrazioni, e anche di svolgere, quando possibile, la celebrazione al mattino».

Sessant’anni fa i “principali” del paese venivano accompagnati “a boghe manna” in cimitero da tre sacerdoti, da vent’anni da un solo sacerdote. Dal 5 marzo il parroco lo accompagnerà con la preghiera, vicinanza e pietas che si deve a ogni figlio di Dio.

