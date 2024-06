Pochi ritocchi alla moratoria, ma c’è il nodo dei limiti per gli impianti già in funzione 

Commissioni consiliari in piena attività dopo l’insediamento. Ieri scadeva il termine per la presentazione in quinta e in quarta degli emendamenti alla moratoria della Giunta contro l’assalto eolico, mentre era in programma la prima seduta del parlamentino del Bilancio con l’audizione dell’assessore Giuseppe Meloni. Le proposte di modifica sono in tutto quattro: tre della minoranza (due di Piero Maieli del Misto e una di Emanuele Cera di Fdi) e una della Giunta. Quest’ultima molto attesa per l’intenzione annunciata di voler rafforzare il ddl che vieta nuove installazioni di impianti da rinnovabili per i prossimi 18 mesi.

L’emendamento indica tutti gli ambiti territoriali da sottoporre a misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione della legge regionale che individua le aree idonee sulla base del decreto (la Regione ha 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore) e dell’aggiornamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, comunque entro i 18 mesi. Tra gli ambiti sottoposti a salvaguardia, le aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale e quelle che ricadono nei siti di interesse comunitario, le aree agricole e quelle a rischio idrogeologico, quello a meno di sette chilometri da beni culturali (1500 metri nelle Isole minori), la fascia dei 300 metri dalla battigia, zone gravate da usi civici e di interesse archeologico.

La falla

Nel ddl c’è una falla e riguarda uno casi in cui le clausole di salvaguardia non sono applicabili: in particolare sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili. No alle nuove installazioni, ma niente da eccepire se una società chiede di cambiare le proprie pale eoliche con altre più performanti. Non sono soggetti a misure di salvaguardia – ma questo si sapeva – gli impianti da rinnovabili destinati ad autoconsumo.

Bilancio

In terza commissione l’assessore al Bilancio Meloni ha annunciato, «Probabilmente fra fine giugno e i primi di luglio una variazione che potrebbe diventare un assestamento, con entrate che sono state riconosciute dal Mef e che potranno essere prontamente utilizzate, si tratta di alcune decine di milioni di euro a disposizione per le emergenze più importanti». Successivamente, «dopo la parifica della Corte dei Conti, potrà essere utilizzato invece l'avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro», ha chiarito Meloni che è al lavoro anche per« riaprire il confronto con lo Stato sulle entrate». Qual è lo stato di salute delle entrate regionali? «Le risorse ci sono ma non sono infinite, dobbiamo spenderle, spenderle bene e in fretta. E per evitare gli errori che sono stati commessi nel passato, oggi faremo anche un'analisi rispetto a quello che è lo stato di attuazione della spesa per esempio per il 2024». Per spendere bene, per Meloni «è fondamentale la programmazione: occorre stanziare le risorse laddove servono realmente». (ro. mu.)

