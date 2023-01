Pochi pullman, studenti appiedati 

Il fabbisogno aziendale prevede 44 mezzi per l’Ogliastra. Mediamente sono 34 i bus di linea disponibili. Dieci mezzi in meno non consentono di garantire tutte le linee quotidiane. La conseguenza del servizio precario sono i continui ritardi a scuola degli studenti che, dal capolinea di Tortolì, devono raggiungere Lanusei. Tanti di loro hanno quasi raggiunto il tetto massimo di assenze, sebbene alla fine dell’anno scolastico manchino più di quattro mesi. L’ultima giornata da bollino rosso i ragazzi l’hanno vissuta venerdì mattina, quando invano hanno atteso i quattro consueti bus che si arrampicano sui tornanti per la cittadina transitando sulla statale 198. Per l’Arst è stato un venerdì nero, con diversi mezzi finiti in un’officina di Tortolì titolare dell’appalto di manutenzione.

La denuncia

«Purtroppo la cronica carenza di autobus, ma soprattutto l’alto numero di bus fermi per manutenzione o guasti, sta comportando dall’inizio dell’anno scolastico fortissimi disagi soprattutto a danno dei ragazzi che, quotidianamente, debbono raggiungere la scuola». A dichiararlo è il segretario generale della Filt Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni. Da piazza Fra Locci il primo pullman per Lanusei parte alle 7.25, mentre gli altri tre (compreso quello proveniente da Arbatax) si mettono in viaggio alle 7.35. «In Ogliastra, per garantire un servizio efficiente, l’Arst dovrebbe avere a disposizione almeno 44 autobus. È il numero di mezzi che la stessa Azienda ha deciso di destinare alle sedi di Lanusei e Tortolì. Purtroppo - aggiunge il leader sindacale Cgil - su 44 mezzi mediamente solo 34 sono di fatto a disposizione. La situazione si protrae da troppo tempo ed è figlia di decisioni sbagliate».

Caos alle fermate

A cascata i disagi si ripercuotono sui pendolari che arrivano a Tortolì dai paesi del nord Ogliastra. Quando scende dai loro pullman in piazza Fra Locci la maggior parte di loro fa fatica a trovare posto sui (pochi) bus disponibili. «Sono anni che mi batto perché l’Arst programmi e ripristini un minimo di manutenzione nelle proprie officine. La decisione di affidare a imprese terze, in alcuni casi non sufficientemente attrezzate, la gestione delle riparazioni sta compromettendo il servizio di trasporto. Ecco perché bisognerebbe bandire un concorso pubblico di meccatronici: l’ultimo risale a vent’anni fa». Come spiega Carlo Poledrini (63), direttore centrale dell’Arst, l’Azienda «sta cercando di risolvere i disagi in attesa della consegna dei nuovi bus».