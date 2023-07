Pochi pesci, chiude l’ittiturismo  

Fornelli spenti e tavoli deserti. Nella laguna di Santa Giusta i pesci scarseggiano, così i pescatori pochi giorni fa hanno deciso di abbassare la serranda dell’ittiturismo, il ristorante a pochi metri dalla Statale 131 che si affaccia sullo stagno. Un danno non indifferente per le casse del Consorzio pesca che gestisce il locale di proprietà del Comune: il mese di agosto da sempre è il periodo che fa registrare più presenze.

I problemi

Nessuna moria di pesci, come qualcuno aveva ipotizzato dopo l’annuncio della chiusura del ristorante da parte dei pescatori. «La peschiera è chiusa da tre mesi a causa dei lavori di ristrutturazione - spiega il presidente del Consorzio pesca, Emanuele Cossu - Un intervento importante e necessario ma c’è il rovescio della medaglia: il prodotto al di fuori della peschiera non basta per soddisfare le richieste del ristorante. Per questo alla fine abbiamo deciso di chiudere con grande rammarico e disagi». Il telefono dell'ittiturismo in questi giorni squilla di continuo: «C’è chi vuole prenotare e chi chiede informazioni in vista di Ferragosto - spiega il presidente - La speranza è riprendere l'attività entro la metà di settembre». Il ristorante, inaugurato nel 2017 dopo la ristrutturazione dell’Autogrill del paese, sarà chiuso anche in occasione della regata dei Fassonis a fine agosto.

I pescatori

Gli operatori hanno cercato fino all’ultimo di andare avanti, poi però si sono resi conto che i pesci che arrivavano in cucina non potevano garantire un’offerta adeguata. «Ora c’è chi pesca le arselle e chi invece sta lavorando in mare - riferisce Cossu - È chiaro che per noi sono soldi in meno. I lavori dovrebbero finire tra circa un mese e solo a quel punto potremo riprendere a pieno ritmo. Con la peschiera chiusa i pesci che provengono dal mare aperto non possono entrare nello stagno».

L’opera

L’intervento prevede la ristrutturazione di tutte le strutture in ferro realizzate 50 anni fa, ma anche il rifacimento delle passerelle in cemento ormai fatiscenti. Il progetto è stato finanziato con un milione di euro dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale. «Ben vengano i lavori - conclude Cossu - Ora però attendiamo la conclusione del cantiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA