Pochi partecipanti al concorso, più tempo per le domande 

Sono stati riaperti nel Comune di San Giovanni Suergiu i termini per partecipare al concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario, settore tecnico, per l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. La motivazione della riapertura è stata approvata con una determina, in quanto alla data dello scorso 26 luglio, data di scadenza del precedente termine, risultavano iscritti solo due candidati, dopo che il responsabile competente in materia di risorse umane ha effettuato un accurato esame ai fini dell’ammissibilità dei concorrenti. Il nuovo termine è il 28 agosto. Domande tramite il portale Inpa.gov.it nella sezione bandi e avvisi. Altre informazioni sul sito del Comune. (f. m.)

