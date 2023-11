Pochi parcheggi, molte multe 

«Mi sta facendo un verbale per divieto di sosta? Faccia pure, parcheggi liberi non ce ne sono e io una giornata al mare non me la perdo». Succede questo a Villasimius a luglio e agosto: i turisti non trovano spazi per la sosta e lasciano l’auto dove capita. Gli agenti della polizia locale non si fanno pregare e multano.

Un fenomeno che alla fine del 2023 porterà nelle casse del Comune oltre duecentomila euro, grazie appunto alle sanzioni per divieto di sosta e, più in generale, per infrazioni al codice della strada.

Il traffico

«Il punto – mette in evidenza il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu – è che durante la stagione estiva Villasimius deve sopportare un traffico di veicoli tre volte superiore a quello che può ricevere, non ci sono cioè parcheggi per tutti. In tanti però, nonostante il rischio di una sanzione, non vogliono perdersi una giornata di mare dopo un lungo viaggio e parcheggiano dove capita».

Un problema, quello della carenza dei parcheggi, che l’amministrazione comunale punta a risolvere (o attenuare) con l’individuazione di nuove aree o la risistemazione (con ampliamento) di quelle esistenti come, ad esempio, sul lungomare di Simius.

I numeri

I dati delle sanzioni certificano un incasso, da gennaio ad ottobre, di 166mila euro «ma manca ancora agosto – aggiunge Casu – e dunque arriveremo a quota 200mila euro come preventivato».

Una mano arriva dal sistema di videosorveglianza, oltre cento telecamere piazzate nei punti sensibili del paese destinate ad essere ulteriormente potenziate (il Consiglio comunale ha messo a disposizione altri 150mila euro): «In realtà – chiarisce il comandante – grazie alle telecamere le multe per le infrazioni al codice della strada nell’ultimo periodo sono calate, fungono da deterrente. Le utilizziamo soprattutto per stanare gli incivili che buttano rifiuti e, in ogni caso, per controllare il territorio. Mi meraviglia che ci sia ancora qualcuno che non sia d’accordo per un utilizzo massiccio delle telecamere».

I ricorsi

Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche per l’utilizzo, appunto del sistema di videosorveglianza anche per le sanzioni alle auto che compiono gravi infrazioni (ad esempio il transito contro mano). Diversi i ricorsi da parte degli automobilisti nei confronti, appunto, delle multe tramite telecamere. Alcuni giudici hanno accolto il ricorso, altri l’hanno respinto.

A dar ragione al comandante è stato il Prefetto di Cagliari secondo il quale le telecamere «possono essere utilizzate senza necessità di preventiva omologazione purché siano sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale che, a distanza, effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale».

