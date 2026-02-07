«Pochi parcheggi, così il mercato muore» 

Mentre la sua sorte è ancora incerta, tra ipotesi di spostamento in altra sede o riqualificazione della struttura attuale, il mercato civico di piazza Dessì deve affrontare anche il problema dei parcheggi. Davanti all’edificio, così come peraltro davanti al Comune, le soste sono tutte a pagamento ma non è questo il problema. La questione è invece che gli stalli sono quasi sempre occupati dai residenti della zona che con un abbonamento semestrale di 20 euro e annuale di 40, possono lasciare l’auto per tutte le ore che vogliono, con buona pace dei clienti del mercato che stufi di fare lunghi giri per trovare un posto dove lasciare l’auto, a fare la spesa vanno da qualche altra parte.

In sostanza in questo angolo di città le strisce blu non fanno quello che dovrebbero fare ossia garantire il ricambio delle soste davanti alle attività commerciali con conseguenti proteste sia da parte degli operatori dei box sia di chi deve andare a fare la spesa o un documento in Comune.

La protesta

«Ci troviamo di fronte a un problema grosso che va avanti da anni, senza sapere a chi rivolgerci per poterlo risolvere», dice la nuova presidente del consorzio del mercato civico Sa Perda Mulla Katia Serra, «il cliente arriva, non trova parcheggio e se ne va». Questo perché, «i residenti parcheggiano le auto nelle strisce blu con l’abbonamento e la lasciano giorni. Abbiamo riscontrato che due auto erano ferme qui addirittura due mesi e i proprietari le hanno spostate solo nei giorni scorsi quando hanno messo i divieti di sosta per sistemare i sensori dei parcheggi. Ci chiediamo: dov’è il ricambio delle soste? Il sabato parcheggiano e siccome non vanno al lavoro riprendono l’auto il lunedì. E molti hanno anche il parcheggio interno ma lo fanno per comodità danneggiando noi».

Il regolamento

Amareggiati anche i cittadini. Come Tore Cogoni che dice: «L’unico modo per risolvere il problema è cambiare il regolamento dei parcheggi: dove ci sono aree commerciali grosse come il mercato civico, non bisogna consentire ai residenti di parcheggiare con l’abbonamento. D’altro canto però anche i residenti devono avere la possibilità di trovare parcheggi, che bisogna ricavare da qualche altra parte».

E prosegue: «Penso che il mercato dovrebbe essere spostato in un’area più idonea ed era giusta l’idea di fare una grande piazza dov’è adesso».

Poco distante Sabrina Picci aggiunge, «soprattutto nel fine settimana, sabato e domenica, non c’è un parcheggio libero. Questa zona è sempre piena».

Mentre gira alla ricerca di uno spazio per lasciare l’auto Gigi Piras aggiunge: «Mi è capitato di dovere andare al mercato e di non trovare parcheggio. Cosa ho fatto? Me ne sono andato. Purtroppo non puoi stare a girare e perdere tutta la mattina».

