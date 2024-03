Pochi parcheggi, commissariato ingombrante 

La convivenza tra commissariato e residenti di via Modena si fa sempre più complicata: questa volta a far discutere è l’eccessivo numero di stalli dedicati ai mezzi delle forze dell’ordine, fatto che complica la vita a tutti coloro che risiedono nelle strade limitrofe a via Modena. L’argomento “commissariato” sarà presto discusso, a seguito di un’interrogazione, in Consiglio comunale.

I posteggi

«Sono stati istituiti 22 parcheggi riservati al comando e gli ultimi 9 disegnati di recente, hanno sconvolto la viabilità e creato un disagio totale. - racconta Carlo Manca, residente nei pressi di via Crocifisso - Non abbiamo nulla contro la presenza del commissariato, anzi la sua presenza in un’area centrale potrebbe rappresentare una risorsa, ma l’amministrazione comunale ha valutato male, avrebbe dovuto trovare trovare un compromesso fra le esigenze delle Stato e quelle dei cittadini, perché gli stalli presenti sono eccessivi, tanto che quelli nuovi in via Crocifisso non sono mai occupati e gli abitanti devono fare i salti mortali per trovare uno spazio altrove». La zona in questione è un’area dove la scarsità dei parcheggi ha sempre rappresentato una criticità: «Il Comune non ha valutato bene la situazione - spiega il residente Gavino Rosu - Si tratta di un’area densamente popolata e dove sono presenti tante attività commerciali. Ia grande maggioranza dei parcheggi riservati non è mai occupata e la loro presenza ha stravolto la viabilità del quartiere, costringendo anche noi residenti a fare un giro immenso per poter accedere ai garage. Nulla contro la presenza del commissariato, ma gli uffici tecnici del Comune avrebbero dovuto valutare meglio la questione. Mi chiedo dove possa parcheggiare, ad esempio, un utente che al commissariato si reca per una denuncia o per richiedere un passaporto: non esiste uno spazio dedicato».

Il Comune

L’assessore alla Viabilità Francesco Melis specifica come la richiesta dei posteggi sia arrivata dal commissario: «In casi questi casi altro non possiamo che accoglierla. Si tratta di una zona storicamente problematica per quanto concerne la viabilità, ma la criticità è temporanea, perché quando sarà pronto il vicino centro intermodale saranno messi a disposizione tanti parcheggi gratuiti. Nei prossimi giorni illustreremo un nuovo piano di circolazione che migliorerà il traffico della zona».Per domani è prevista in Consiglio un’interrogazione sulle problematiche relative al trasferimento del commissariato di polizia dalla via Loi alla via Modena, presentata dal consigliere di “Insieme” Simone Saiu: «Intendo capire dal sindaco e dall’assessore le ragioni che hanno portato alla decisione di riservare un numero di posteggi così eccessivo rispetto alle reali esigenze. - spiega Saiu - E se si siano poste i essere azioni dirette a segnalare l’inadeguatezza della posizione della sede del commissariato».

RIPRODUZIONE RISERVATA